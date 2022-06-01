Для мене це велике свято, – Зеленський поспілкувався з дітьми, які перебувають у Польщі

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з українськими дітьми, які тимчасово перебувають у Польщі, а також з учнями Дрогобицького ліцею.

Глава держави заявив, що для нього буде великим святом той день, коли всі діти, які тимчасово виїхали за межі України, знову зможуть повернутися у свій безпечний дім.

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Зеленський наголосив, що діти – майбутнє нашої країни. І саме заради цього борються наші захисники.

Для мене буде великим святом день, коли усі діти матимуть змогу повернутися у безпечну Україну. Ми щодня робимо для цього усе можливе. Ви – наше майбутнє, за яке сьогодні борються наші захисники.

– написав президент.

На розмову з президентом прийшли діти різного віку

На розмову з президентом прийшли діти у віці від 10 до 16 років. Там були й дітки, які навчались у Польщі з першого класу, але були й ті, хто приїхав з Київської, Полтавської та Харківської областей після 24 лютого.

Чи буде система ППО та коли за парти: діти ставили цікаві питання

Згідно з даними ООН станом на 27 травня, після 24 лютого з України вимушено виїхали 6,8 мільйона людей. Більшість з них – жінки та діти. Понад 900 тисяч людей зареєстровані в Росії – більшість з цих людей країна-агресорка депортувала без права вибору з тимчасово окупованих регіонів.

Діти ставили президенту запитання. Один з учасників розмови, вимушений переселенець з Полтавської області, зауважив, що після перемоги України ризик повторної війни з Росією залишатиметься. Юнак Роман запитав в президента, чи планують в Україні побудувати серйозну систему протиповітряної оборони, як в Ізраїлі. Президент заявив, що така система буде. Ба більше, він запевнив, що вона буде кращою, ніж "Залізний купол". Адже Ізраїль – маленька країна, тож така система для України не надто підходить.

Також діти питали, чи можна буде повернутися за парти в тих регіонах, де не ведуться бойові дії. Володимир Зеленський заявив, що на наступний навчальний рік Україна спробує надати всі можливості для шкіл. Зокрема, планується, що діти зможуть навчатись офлайн у безпечних та деокупованих населених пунктах. Оскільки школи повинні бути з бомбосховищами, то деякі навчальні заклади, ймовірно, перенесуть в інші приміщення.

Також діти запитували про майбутнє правничого профілю в Україні, зокрема, чи матиме можливість українська молодь вдосконалювати законодавство України.

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