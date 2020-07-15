У селищі Коцюбинське під Києвом рятувальникам довелося руйнувати стіну, аби врятувати кота. Тварина майже тиждень провела у вентиляційній системі.

Порятунок кота в Коцюбинському: подробиці

Хоча жителі будинку й чули крики кота, проте думали, що це хтось із їхніх сусідів закриває пухнастого в своїй ванні. А коли зустрілися, то з’ясували, що ні в кого з них котів немає. Тому відразу ж звернулися до рятувальників. Про це у фейсбуці пише київська Служба порятунку тварин (Kyiv Animal Rescue Group).

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Прибувши на місці, працівники ДСНС обстежили вентиляційний канал. Зрештою вони встановили, що кіт сидить на перебірці (вертикальна стінка всередині) між 4 і 5 поверхами. Аби його врятувати, рятувальникам з допомогою перфоратора довелося пробивати стіну на 5 поверсі.

Кота забрали власники квартири, де власне й пробивали стіну.

Ще одна мила історія

На початку червня на Донбасі українські воїни врятували та прихистили маленьке лисеня. Вони знайшли тварину біля Донецького аеропорту у важкому стані.

Кволого малого виходили, тепер він живе у компанії військових, бавиться з цуценятами й кошенятами та не поспішає повертатися "додому", в дику природу,

– написали на сторінці спільноти "Повернись живим".

А зворушливе відео, яке опублікували у соцмережі, підписали такими словами: "І на війні є місце людяності". На кадрах видно, як лисеня бігає та грається із новим "сусідом" – цуценям військових.

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