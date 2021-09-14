Для приколу в тіктоці: під Дніпром підліток надихався газом, його не врятували

На Дніпропетровщині 15-річний Микола вдихнув газ з балона й отруївся. Підліток помер одразу. У такий спосіб він хотів зняти відео в тіктоці і похвалитися перед друзями.

Хлопчик вдихав газ із побутового балона для заправки приладів і отруївся. Сталося це 13 вересня. Поліція ще не надала офіційної інформації.

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Впав і миттєво помер

Балон із газом придбала в крамниці 14-річна дівчина Миколи.

Найімовірніше, це був ізобутан.

Разом із другом обоє вони пішли до городу на околиці міста.

Після першого вдиху хлопець впав без ознак життя.

Підлітки одразу покликали на допомогу, але врятувати Миколу не вдалося.

Заради тіктоку

Працівниця магазину знала, що газові балони дітям заборонено продавати. Проте дівчина, яка купляла, сказала, що вона вже доросла.

Продавчиня зазначила, що таке трапилось уперше. Раніше діти не купували газових балонів. Вони пояснили їй, що це "для тіктоку, для приколу".

Об'ємні балони вже прибрали з магазину. У ЗМІ кажуть, що поліцейські кваліфікують випадок, як нещасний.