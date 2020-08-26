Для проведення виборів в ОРДЛО потрібен спеціальний закон, – Резніков
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков наголосив, що вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей можуть відбутися за спеціальним законом. Проте наразі в ОРДЛО немає умов для проведення виборів.
Резніков пояснив, що відповідний окремий закон про дострокові вибори в окремих районах Донецької та Луганської областях України має ухвалити Верховна Рада. Про це Резніков сказав під час засідання комітету з питань державної влади, повідомляє 24 канал.
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Він підкреслив, що ухвалення спецзакону належить до комплексу заходів Мінських угод. Резніков додав, що постанова Верховної Ради про місцеві вибори регулює проведення виборів на території, підконтрольній уряду України.
Це різні абсолютно документи правового характеру з різними юридичними наслідками,
– підкреслив віцепрем'єр.
Водночас за його словами, вибори в ОРДЛО можна буде проводити тільки після того, як:
- із цієї території буде виведено іноземні війська;
- відбудеться роззброєння та демілітаризація;
- буде виведено всі незаконні збройні формування.
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Вибори на окупованих територіях: що відомо
- Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів, що на останньому засіданні групи 19 серпня Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою постанови про місцеві вибори в Україні 2020 року, щоб вибори проводилися також на території ОРДЛО.
- Кравчук звернувся до голови Ради Разумкова. Він попросив спікера розглянути, чи відповідає постанова парламенту про призначення місцевих виборів закону про особливий статус Донбасу та мінським угодам. Власне вона порушує "Мінськ" на переконання представників окупованого Донбасу.
- 25 серпня парламентський комітет з питань державної влади ухвалив рішення про розгляд звернення Кравчука у закритому режимі. Захід заплановано на 26 серпня.
- Президент Володимир Зеленський наголошував, що проведення виборів в ОРДЛО можливе лише після виведення російських збройних формувань з Донбасу та передачі кордону під український контроль.