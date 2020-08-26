Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков наголосив, що вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей можуть відбутися за спеціальним законом. Проте наразі в ОРДЛО немає умов для проведення виборів.

Резніков пояснив, що відповідний окремий закон про дострокові вибори в окремих районах Донецької та Луганської областях України має ухвалити Верховна Рада. Про це Резніков сказав під час засідання комітету з питань державної влади, повідомляє 24 канал.

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Він підкреслив, що ухвалення спецзакону належить до комплексу заходів Мінських угод. Резніков додав, що постанова Верховної Ради про місцеві вибори регулює проведення виборів на території, підконтрольній уряду України.

Це різні абсолютно документи правового характеру з різними юридичними наслідками,

– підкреслив віцепрем'єр.

Водночас за його словами, вибори в ОРДЛО можна буде проводити тільки після того, як:

із цієї території буде виведено іноземні війська;

відбудеться роззброєння та демілітаризація;

буде виведено всі незаконні збройні формування.

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