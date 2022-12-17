Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Він наголосив, що політично все дійсно виглядає так, нібито Путін готує новий наступ вже до кінця зими, хоча по датах орієнтуватися важко.
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Росія зібрала 200 тисяч солдат
За його словами, Росія мобілізувала 300 тисяч громадян, а з них на фронт відправили лише 150 тисяч.
Це говорить про те, що Кремль для чогось готує тих ще 150 тисяч росіян. Крім того, у Росії пройшов новий призов, тож вже з нового року громадяни зможуть підписувати контракти (на військову службу – 24 канал). Це ще додасть їм близько 50 тисяч очіб, от і назбирається 200 тисяч,
– заявив Шейтельман.
Політтехнолог додав, що очевидно – в січні Росія почне другу хвилю мобілізації, адже офіційно Путін її і не зупиняв.
Для Путіна ніщо, крім Києва, не стане перемогою
"І взагалі – поки що все виглядає так, що для Путіна ніщо, крім Києва, не стане справжньою перемогою", – сказав Шейтельман.
Багато людей кажуть, що Путін намагається "відповзти", але, на думку політтехнолога, мріє глава Кремля про справжню перемогу, а переможцем він стане лише якщо візьме Київ.
Тому я повірю в те, що якщо ЗСУ раніше не зроблять чогось екстраординарного, то окупанти можуть почати такий наступ,
– підсумував експерт.
Шейтельман про можливий новий наступ Росії та візит Путіна в Білорусь: відео
Чи можливий наступ Росії в лютому 2023 року: останні заяви
- Ще 15 грудня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що кінцевою метою Росії є "повне завоювання і контроль над Україною". А Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що Росія прагне тимчасово змусити Україну погодитися на припинення бойових дій, щоб зібрати нові ресурси та підготуватися до нових наступальних операцій в майбутньому.
- У цьому контексті Залужний припустив, що такий наступ може відбутися вже в січні, в гіршому випадку, і в березні, в кращому випадку. Головнокомандувач ЗСУ також зазначив, що цей новий наступ може мати форму ще однієї механізованої атаки на Київ з білоруської території.
- Водночас в американському Інституті вивчення війни сказали, що окупанти навряд чи зможуть взяти Київ, навіть якщо російські війська знову атакують з Білорусі. Також малоймовірно, що російські війська будуть успішними в атаці на північ України взимку 2023 року.
- Додамо, що Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що у його розпорядженні у ЗСУ – достатня кількість людей. Міністр оборони Олексій Резніков також заявив, що Україна має достатньо людей, щоб ефективно боротися з російськими загарбниками.