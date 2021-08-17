Уже наступного дня, 16 серпня, правоохоронці навідалися з обшуками до помешкання родини загиблого мера. Про це розповів адвокат Павлових Дмитро Манелюк.

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Розслідування смерті Костянтина Павлова: правоохоронці проводять обшуки

Адвокат сім'ї Павлових повідомив, що правоохоронці увечері 16 серпня, приблизно о 20 годині, прийшли з обшуками до будинку, в якому мешкають дружина та син загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Силовики почали вилучати, за їхніми словами, необхідні для розслідування документи і речі Павлова. Відбувалося все у рамках закону, хоча і в пізній час.



До родини Павлових з обшуками прийшла поліція / Фото "Первый городской"

Дружина й син Костянтина Павлова все ще перебувають у шоковому стані. І пізній візит до них десятків поліцейських став несподіванкою.

Утім, того ж дня, 16 серпня вони отримали статус потерпілих у справі і право брати участь у слідчих діях. Своєю чергою правоохоронці це зобов'язує інформувати родину про перебіг розслідування справи.



Правоохоронці вилучали необхідні для розслідування речі / Фото "Первый городской"

Кримінальне провадження розпочато, нагадаємо, за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство. Але на брифінгу вранці 16 серпня у поліції повідомили, що розглядають три версії:

Умисне вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.



Утім, пізній візит поліції для дружини та сина Костянтина Павлова став шоком / Фото "Первый городской"

Коротко про смерть Костянтина Павлова

Тіло мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшла його помічниця 15 серпня.

16 серпня поліція вже повідомила про три головні версії розслідування смерті політика.

У ЗМІ тим часом обговорювали начебто знайдені у будинку Павлова записки й видалене з телефону листування.

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