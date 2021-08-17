Уже наступного дня, 16 серпня, правоохоронці навідалися з обшуками до помешкання родини загиблого мера. Про це розповів адвокат Павлових Дмитро Манелюк.
Найважливіше Карабін, дружина на морі і відео з соцмереж: головне про смерть Костянтина Павлова
Розслідування смерті Костянтина Павлова: правоохоронці проводять обшуки
Адвокат сім'ї Павлових повідомив, що правоохоронці увечері 16 серпня, приблизно о 20 годині, прийшли з обшуками до будинку, в якому мешкають дружина та син загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.
- Силовики почали вилучати, за їхніми словами, необхідні для розслідування документи і речі Павлова. Відбувалося все у рамках закону, хоча і в пізній час.
До родини Павлових з обшуками прийшла поліція / Фото "Первый городской"
Дружина й син Костянтина Павлова все ще перебувають у шоковому стані. І пізній візит до них десятків поліцейських став несподіванкою.
- Утім, того ж дня, 16 серпня вони отримали статус потерпілих у справі і право брати участь у слідчих діях. Своєю чергою правоохоронці це зобов'язує інформувати родину про перебіг розслідування справи.
Правоохоронці вилучали необхідні для розслідування речі / Фото "Первый городской"
Кримінальне провадження розпочато, нагадаємо, за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство. Але на брифінгу вранці 16 серпня у поліції повідомили, що розглядають три версії:
- Умисне вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.
Утім, пізній візит поліції для дружини та сина Костянтина Павлова став шоком / Фото "Первый городской"
Коротко про смерть Костянтина Павлова
- Тіло мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшла його помічниця 15 серпня.
- 16 серпня поліція вже повідомила про три головні версії розслідування смерті політика.
- У ЗМІ тим часом обговорювали начебто знайдені у будинку Павлова записки й видалене з телефону листування.
Біографія Загибель мера Кривого Рогу Павлова: що про нього відомо