Для сім'ї загиблого мера Кривого Рогу пізній візит силовиків з обшуками став шоком, – адвокат

17 серпня 2021 , 02:05
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Джерело:

"Первый городской"

Про смерть міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова стало відомо 15 серпня. Його тіло знайшли у будинку в селі Вільне Дніпропетровської області.

Уже наступного дня, 16 серпня, правоохоронці навідалися з обшуками до помешкання родини загиблого мера. Про це розповів адвокат Павлових Дмитро Манелюк.

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Розслідування смерті Костянтина Павлова: правоохоронці проводять обшуки

Адвокат сім'ї Павлових повідомив, що правоохоронці увечері 16 серпня, приблизно о 20 годині, прийшли з обшуками до будинку, в якому мешкають дружина та син загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

  • Силовики почали вилучати, за їхніми словами, необхідні для розслідування документи і речі Павлова. Відбувалося все у рамках закону, хоча і в пізній час.


До родини Павлових з обшуками прийшла поліція / Фото "Первый городской"

Дружина й син Костянтина Павлова все ще перебувають у шоковому стані. І пізній візит до них десятків поліцейських став несподіванкою.

  • Утім, того ж дня, 16 серпня вони отримали статус потерпілих у справі і право брати участь у слідчих діях. Своєю чергою правоохоронці це зобов'язує інформувати родину про перебіг розслідування справи.


Правоохоронці вилучали необхідні для розслідування речі / Фото "Первый городской"

Кримінальне провадження розпочато, нагадаємо, за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство. Але на брифінгу вранці 16 серпня у поліції повідомили, що розглядають три версії:

  • Умисне вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.


Утім, пізній візит поліції для дружини та сина Костянтина Павлова став шоком / Фото "Первый городской"

Коротко про смерть Костянтина Павлова

  • Тіло мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшла його помічниця 15 серпня.
  • 16 серпня поліція вже повідомила про три головні версії розслідування смерті політика.
  • У ЗМІ тим часом обговорювали начебто знайдені у будинку Павлова записки й видалене з телефону листування.

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Автор: Олесь Друкач