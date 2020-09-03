Уряд Польщі з 2 вересня включно змінив правила відбування обов'язкової обсервації для трудових мігрантів. Це стосується й українців. Тепер замість двотижневого карантину після в'їзду до Польщі достатньо відбути лише 10 днів.

Про це мовиться у розпорядженні міністра охорони здоров'я Польщі, яке опублікував портал "Я в Польщі".

Зверніть увагу Польща через COVID-19 закрила авіасполучення з 44 країнами: хто потрапив до списку заборонених

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський раніше пояснював з посиланням на досвід Норвегії, що період ізоляції у 10 днів є безпечним і не збільшує значно ризиків у порівнянні з 14-денним карантинним періодом.

Тож тепер офіційно:

З 2 вересня після заїзду на територію Польщі в ізоляції треба пробути лише 10 днів.

З 14 до 10 діб скоротили тривалість ізоляції й для людей, у яких був діагностований коронавірус.

Інше нововведення:

Трудові мігранти у Польщі, які відбудуть карантин, відтепер не зобов'язані робити ПЛР-тест на коронавірус.

Звісно, це якщо після 10-денної обсервації у людини немає симптомів COVID-19 (температури чи респіраторних ознак захворювання).

Кого з українців пускають до Польщі без обсервацій та ізоляцій – читайте за посиланням.

Коронавірус у Польщі від початку епідемії виявили у 68,5 тисячі людей, вилікувалися з яких майже 48 тисяч, а померли – понад 2 тисячі.

Цікаво знати Наскільки поляки багатші за українців: рівень зарплати, пенсії та ВВП