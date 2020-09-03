Для українських заробітчан у Польщі змінили правила карантину
Уряд Польщі з 2 вересня включно змінив правила відбування обов'язкової обсервації для трудових мігрантів. Це стосується й українців. Тепер замість двотижневого карантину після в'їзду до Польщі достатньо відбути лише 10 днів.
Про це мовиться у розпорядженні міністра охорони здоров'я Польщі, яке опублікував портал "Я в Польщі".
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Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський раніше пояснював з посиланням на досвід Норвегії, що період ізоляції у 10 днів є безпечним і не збільшує значно ризиків у порівнянні з 14-денним карантинним періодом.
Тож тепер офіційно:
- З 2 вересня після заїзду на територію Польщі в ізоляції треба пробути лише 10 днів.
- З 14 до 10 діб скоротили тривалість ізоляції й для людей, у яких був діагностований коронавірус.
Інше нововведення:
- Трудові мігранти у Польщі, які відбудуть карантин, відтепер не зобов'язані робити ПЛР-тест на коронавірус.
Звісно, це якщо після 10-денної обсервації у людини немає симптомів COVID-19 (температури чи респіраторних ознак захворювання).
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