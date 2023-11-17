"Для завдань": начальник університету оборони Коваль просить дати йому Audi класу "люкс"

17 листопада 2023, 11:57
Читать новость на русском

Начальнику Національного університету оборони Михайлу Ковалю раптом знадобилася автівка класу "люкс" для "виконання завдань". Він написав лист в один з автосалонів Києва із проханням передати йому, тобто військовій частині, Audi A8 Long 2022 року.

У розпорядженні редакції 24 Каналу опинилося звернення генерал-полковника, в якому той просить про відчуження в інтересах ЗСУ Audi A8 Long 2022 року.

Дивіться також Міноборони уклало контракт на поставки мін, де діяло 3 фірми-прокладки: боєприпасів досі немає

Автомобіль Audi, на який поклав око Коваль, був викрадений

Звернення Коваль написав директору ТОВ "ПОРШЕ УКРАЇНА" Марії Гарань. У ньому Коваль пояснює, що Національний університет оборони України "веде постійну роботу із закордонними делегаціями країн-партнерів щодо прискорення нашої перемоги".

Саме тому генерал-полковник просить доукомплектувати військову частину A2250 автомобілем класу "люкс".


Звернення Коваля / Фото документа надане 24 Каналу

У своєму зверненні Коваль посилається на Закон України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".

Як повідомили джерела 24 Каналу, автомобіль Audi, на який звернув увагу Коваль, був викрадений під час першого місяця повномасштабної війни. Потім автівку знайшли й зараз вона біля Києва.

Автомобіль мали б повернути власнику автосалону, але Коваль вирішив, що автівка потрібна йому.

Зазначимо, що ціна на Audi A8 Long стартує від понад 87 тисяч доларів, тобто понад 3 мільйони гривень. Однак ціна залежить від об'єму двигуна та інших характеристик автомобіля.

Що відомо про Михайла Коваля

  • Коваль виконував обов'язки міністра оборони України з 25 березня до 3 липня 2014 року. Також він був першим заступником секретаря РНБО з 2015 до 2021 року.
  • 5 березня 2014 року під час вторгнення Росії в Крим був викрадений біля військової частини під Ялтою. Після успішних переговорів звільнений.
  • Коваль був головою міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.
  • З 16 серпня 2022 року – начальник Національного університету оборони України.
  • Коваль має чимало державних нагород, серед яких кілька орденів та медалей. Зокрема, він був нагороджений Орденом "За заслуги" І, ІІ та ІІI ступеня. Також у Коваля є Ордени Богдана Хмельницького II та ІІІ ступеня.

Автор: Михайло Гема