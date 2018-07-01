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Для балкону чи саду: 3 рослини, які цвітуть протягом всього літа

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Для балкону чи саду: 3 рослини, які цвітуть протягом всього літа
Для балкону чи саду: 3 рослини, які цвітуть протягом всього літа / Фото з відкритих джерел

Якщо ви любите прикрашати свій балкон чи сад різноманітними рослинами, але хочете, щоб ваші зелені друзі зберігали свій цвіт якнайдовше – тоді наступні поради обов’язково вам згодяться.

З першими та останніми променями теплого сонця рослини мають здатність квітнути все літо і навіть довше. Їх можна без хвилювань утримувати в себе на балконі чи доглядати за ним на присадибній ділянці.

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Також наступні рослини є чудовим варіантом для тих, хто не любить дарувати зрізані квіти, які за декілька днів безслідно зів’януть. Тому сміливо йдіть у квітковий магазин та прикрашайте свій будинок справжньою живою красою!

Шавлія

Квіти у цієї рослини можуть бути білі, рожеві чи синьо-фіолетові, а листя – подовжене сіро-зеленого кольору. Цвіте шавлія найбільше у червні і липні, але має здатність зберігати зелене листя протягом кількох сезонів.


Шавлія

Вона є морозостійкою та любить сухі і плодючі ґрунти. Посів найкраще проводити ранньою весною чи пізньою осінню. Шавлія не лише чудово пасуватиме до вашого ландшафтного куточку, а й є хорошою пряністю, яка пасує до жирних м'ясних страв, приготованого на грилі, а також соусів, омлетів з сиром. Шавлію також додають до маринадів, з листя заварюють чай, а також з неї виготовляють відмінні ефірні олії та мед.

Фіалка

Хто ж не чув про цю чарівну рослину, яка починає цвісти з першими весняними променями навесні і зберігає свій цвіт до теплої осені. Найбільше ці квіти цвітуть навесні або улітку.


Фіалка

Фіалки здебільшого є багаторічними рослинами, які мають серцеподібне листя і несиметричні квітки з чотирма пелюстками найрізноманітніших кольорів. Раніше з фіалок навіть виготовляли вино, а зараз використовують у медицині як сечогінний, протиалергічний і жарознижуючий засіб.

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Петунія

Петунія може бути як однорічною рослиною, так і багаторічною, яка має здатність цвісти надзвичайно пишно і рясно від червня до пізньої осені. Поодинокі листки і воронкоподібні суцвіття з різноманітним забарвленням часто можуть відлякувати своїм не зовсім приємним запахом, але тим не менше – чарівним виглядом.


Петунія

Найчастіше петунії використовують в озелененні присадибних ділянок та підвіконників, але їхня вигідна ціна і довготривале цвітіння завжди приваблює шанувальників рослинності.

Теги: LifeStyle Декор і дім Поради
Джерело: 24 Канал
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