Для Бойка купують соціологів, аби виборці повірили в його хороші шанси на виборах, – ЗМІ

15 грудня партія "Опозиційний блок" очиститься від усіх, хто вирішив пов'язати себе з кумом Путіна Медведчуком. Ймовірно, спрацював інстинкт самозбереження.

Про це в аналітичному матеріалі видання "Деловая столица" пише політичний оглядач Юрій Вишневський.

На думку автора статті, грудень – невідповідний час для партійних з'їздів.

Справді, це останній місяць перед офіційним початком передвиборчої кампанії. Щоб висунути свого кандидата на посаду президента, доведеться збиратися ще раз в січні. Проте на 15 грудня призначений з'їзд партії "Опозиційний блок". І, можливо, там навіть буде названо прізвище майбутнього кандидата від партії. Але головне завдання партз'їзду абсолютно в іншому – швидко і ефективно очистити Опоблок від прихильників Медведчука,

– впевнений Вишневський.

На його думку, через місяць, на січневому з'їзді, де буде висуватися кандидат в президенти, партія вже постане як єдина команда, яка готова злагоджено виступити на всіх майбутніх виборах – президентських, потім парламентських. Джерела "ДС" називають трьох можливих претендентів на посаду президента від партії: це Олександр Вілкул, Борис Колєсніков і Вадим Новинський.

У матеріалі також зроблений акцент на прокремлівському політику Вікторі Медведчуку, який спонсорує соціологічні дослідження з метою ввести в оману виборців і показати відверто неправдиву "підтримку" пропутінського Медведчука.

КМІС, давно відомий співпрацею з Медведчуком, оприлюднив результати соцопитування, проведеного з 23 листопада по 3 грудня "на замовлення клієнта". Не будемо переповідати всі ці смішні цифри, отримані, підкреслимо ще раз, "на замовлення клієнта". Якщо враховувати тільки тих опитаних, хто вже визначився з вибором, то 11,3% готові підтримати партію "Опозиційна платформа – За життя", 4,1% – партію "Наші", 2% – партію "Опозиційний блок". А на президентських виборах Бойко набере 11%, Мураєв – 4,1%, кандидат від Опоблоку – в межах статистичної похибки,

– йдеться в статті видання "Деловая столица".

Автор матеріалу наголошує, що, отримавши цифри псевдодосліджень, "фірташівці" тут же взялися використовувати їх для переконання парторганізацій Опоблоку в тому, що з трьох вищезгаданих партій тільки "Опозиційна платформа – За життя" напевно подолає бар'єр і потрапить до парламенту, а у Оппоблоку взагалі немає шансів.

"Власне, це можна вважати тестом на кмітливість для місцевих "опоблоківців". Одні з них повірили смішним цифрам. Інші зрозуміли, що люди типу Колєснікова точно не дурні і напевно не випадково відмовилися від нібито "привабливої ​​пропозиції", а навпаки, намагаються зараз бути подалі від усього, що пахне Медведчуком", – зазначає автор статті.

Як раніше повідомлялося, на з'їзді партії "Опозиційний блок" 15 грудня буде обговорюватися ситуація, що склалася, пов'язана з виходом з "Опозиційного блоку" депутатів Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна, а на другому з'їзді в січні буде висунутий єдиний кандидат від партії для участі в президентських виборах . Про це заявив народний депутат, керівник фракції "Опозиційного блоку" в парламенті Вадим Новинський на зборах "Опозиційного блоку".