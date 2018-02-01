Для будівництва Керченського мосту росіяни у Криму добувають токсичний пісок

На території анексованого Криму триває видобуток токсичного піску, який після видобутку використовується для будівництва Керченського мосту і цивільного будівництва.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

У відомстві уточнили, що Росія продовжує широкомасштабний видобуток піску безпосередньо з дамби Нижньо-Чурбашського хвостосховища (спеціальна споруда для безпечного зберігання токсичних речовин), де зберігалися отруйні відходи підприємства "Камиш-Бурунський залізорудний комбінат".

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Площа ділянки, де відбувається видобуток, становить 64 тисячі 288 квадратних метрів (довжина – 860 метрів, ширина – до 75 метрів). У процесі видобутку і доставки токсичний пісок неминуче потрапляє у повітря, а атмосферні опади вимивають отруту через зруйновану дамбу в акваторію Чорного моря,

– мовиться у повідомленні Міністерства.

У відомстві також зазначили, що скидання токсичних речовин у сховище було завершено в 1994 році разом з роботою комбінату. Проте аерофотозйомка показує, що на ділянці відновлено видобуток токсичного піску.



Фотозйомка видобутку токсичного піску в Криму

"Видобуток токсичного піску є прямим порушенням окупаційною владою екологічного законодавства. Крім того, проведення таких робіт створює надзвичайну ситуацію і загрожує здоров'ю людей, а також екології Чорного моря", – наголошується у повідомленні Міністерства.

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Також наголошується, що у сховищі токсичних речовин кількість миш'яку перевищує гранично допустиму концентрацію у 500 разів, хрому – у 1420 разів, фосфору і заліза – у 341 і 370 разів відповідно.



Фотозйомка видобутку токсичного піску в Криму