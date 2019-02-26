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      Для чого бойовий корабель США увійшов в порт Одеси: пояснення Курта Волкера

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      Американський есмінець в Чорному морі
      Американський есмінець в Чорному морі / Думская

      Американський есмінець USS Donald Cook є символом солідарності США з Україною та підтримки її сувернітету. Окрім того, візит цього корабля у одеський порт відображає підтримку принципів вільного судноплавства у Чорному морі.

      Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер під час свого візиту в Україну.

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      Наш візит – це зміцнення нашого партнерства та підтримка принципів свободи судноплавства в Чорному морі,
      – наголосив спецпредставник США у своєму Twitter.

      До речі, в Одесу 25 лютого, окрім Волкера, мають навідатися посол США в ЄС, представник Єврокомісії, представник ЄС, заступник прем’єр-міністра Румунії, президент Порошенко і глава МЗС України Павло Клімкін.

      Зазначимо, що американський есмінець USS Donald Cook увійшов у порт Одеси 25 лютого. Судно вже встигло взяти участь у навчаннях військово-морських сил Туреччини, і схожі проведе з кораблями ВМС України.

      американський військовий корабель есмінець Чорне море
      американський військовий корабель есмінець Чорне море
      Американський військовий корабель у Чорному морі

      Що відомо про американський есмінець USS Donald Cook?Корабель попрямував в Чорне море через протоку Дарданелли для проведення операцій по забезпеченню безпеки і зміцненню регіональної стабільності спільно з союзниками по НАТО і партнерами в регіоні. Donald Cook є ескадреним міноносцем четвертого покоління, основною зброєю якого є керовані крилаті ракети "Томагавк" зі здатністю нести ядерні заряди.

      Для чого кораблі НАТО увійшли в Чорне море?Група кораблів НАТО увійдуть в Чорне море для проведення спільних навчань з українськими військовими. Це стане складовою нарощування присутності сил НАТО в регіоні та підтримкою України від союзників. У 2019 році майже щомісяця постійні угрупування кораблів Альянсу будуть заходити до українських портів. Також особлива увага партнерів буде спрямована на допомогу військовим та повітряним силам України.

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      Теги: Новини США Новини України Чорне море Новини Одеси Курт Волкер Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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