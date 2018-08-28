Для чого будують "Північний потік-2": Лавров дав пояснення

Газопровід "Північний потік-2", який у липні почали прокладати з Росії в Німеччину через Балтійське море в обхід України, є виключно комерційним проектом, що покликаний підвищити рівень позитивної енергетичної взаємозалежності РФ і Євросоюзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю словацькій газеті Pravda.

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Він назвав абсурдними спекуляції про те, що Росія шляхом будівництва газопроводу, прагне послабити або розколоти Європу. Глава МЗС РФ додав, що Москва навпаки нібито "виступає за нарощування широкого рівноправного співробітництва на всьому європейському континенті з опорою на принцип рівної і неподільної безпеки".

"Північний потік-2" носить виключно комерційний характер. Реалізація проекту покликана диверсифікувати маршрути поставок газу, усунути транзитні ризики. А в кінцевому підсумку – задовольнити зростаючий попит економік європейських держав на енергоресурси, зміцнити енергетичну безпеку всього європейського континенту. І, до речі кажучи, підвищити рівень позитивної економічної взаємозалежності Росії і Євросоюзу, що лежить в основі взаємовигідних відносин і стабільності на європейському континенті,

– сказав Лавров.

За його словами, президент США Дональд Трамп, який виступає проти будівництва газопроводу, має власну корисливу мету.

"Вона полягає в тому, щоб просунути американські економічні та енергетичні інтереси в Європі. Зокрема, змусити країни ЄС профінансувати будівництво дорогої інфраструктури і почати купувати зріджений природний газ з США, ціна якого на 30-40% вище в порівнянні з трубопровідним газом з Росії", – додав Лавров.

Нагадаємо, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.