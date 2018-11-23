Для чого Медведчук їздить до Порошенка? Ваша думка

Журналісти-розслідувачі програми "Схеми" з'ясували, що Віктор Медведчук таємно їздить до Адміністрації Президента, його там помічали неодноразово. Яка, на вашу думку, мета цих візитів?

Журналісти вважають, що Медведчук може бути консультантом Порошенка щодо майбутніх виборів. Адже єдиний опонент, якого він може перемогти в другому турі – це опозиціонер Юрій Бойко.

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Щоправда, в Адміністрації Президента повністю заперечують будь-які бізнес-інтереси Петра Порошенка з кумом Путіна. І переконують, що президент начебто зустрічався з ним виключно для обговорення процесу звільнення українських політв'язнів Кремля.

То кому ж вірити – журналістам чи людям Порошенка?