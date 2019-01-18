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      Для чого олігарху Коломойському потрібен Володимир Зеленський: пояснення журналіста

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      Багато експертів українського бізнесмена Ігора Коломойського пов'язують з Володимиром Зеленським, який нещодавно заявив, що йде в президенти. Натомість, як виявляється, олігарх має серйозні плани на коміка.

      Про це розповів журналіст видання "Новое время" Іван Верстюк у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Коломойський робить ставки не тільки на Зеленського, – Фурса

      Як зазначив журналіст, Володимир Зеленський – феномен, який вирвався в рейтингах дуже несподівано.

      Навіщо Ігор Коломойський зробив на ставку на Зеленського? Я давно знаю, що Зеленського він перехопив у 2012 році від телеканалу "Інтер" і платить при цьому йому шалені гроші, абсолютно не ринкові. Наприклад, година контенту шоу "Квартал 95" коштує 50 тисяч доларів. Більше такі гроші в Україні не отримує жодне шоу,
      – відповів Іван Верстюк.

      Журналіст сказав, що це таким чином фінансовий важіль впливу на Зеленського. 

      "Навіщо Зеленський як політик потрібен Коломойському? Це мирова угода по "ПриватБанку" та гарантія, що в нього не заберуть бізнес-активи, в нього не буде проблем з боргами. Плюс в нього є амбіції від опозиції до президента Порошенка – він хоче показати йому, що навіть комік, розкручений телеканалами та соціальними мережами, може виграти вибори в людини, яка 5 років заявляє, що має успіх у реформах", – додав Верстюк.

      Нагадаємо, журналісти програми "Схеми" з'ясували, що у коміка Володимира Зеленського, який нещодавно публічно оголосив про свій намір йти у Президента України, досі існує кінобізнес у Росії. Після цього Зеленський відреагував на журналістське розслідування та заявив, що не працює на території країни-окупанта.

      Теги: Новини України Володимир Зеленський Ігор Коломойський Новини політики Бізнес Гроші Петро Порошенко Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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