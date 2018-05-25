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Для чого потрібні ЗМІ, а – політики, – нардеп засудив владу у скандалі з Трампом і Порошенком

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У скандалі довкола плати з боку Порошенка за зустріч із Трампом ВВС зробили свою справу, – Чумак
У скандалі довкола плати з боку Порошенка за зустріч із Трампом ВВС зробили свою справу, – Чумак / Соцмережі

У ситуації зі скандалом, що нібито Президент України Петро Порошенко заплатив за зустрічі із Дональдом Трампом, журналісти BBC спрацювали професійно та відповідно до їхніх стандартів. А вже в Україні відповідні органи це мають взяти до уваги та провести розслідування.

Таку заяву зробив позафракційний народний депутат Віктор Чумак.

Детальніше читайте у матеріалі: Чи справді Порошенко платив за зустріч із Трампом: що говорять у Раді

"Для чого потрібні ЗМІ? Для того, щоб подати інформацію та роздути скандал. Для чого потрібні політики? Для того, щоб відреагувати на цю інформацію та розслідувати скандал", – підкреслив парламентар.

За його словами, у скандалі довкола плати з боку Порошенка за зустріч із Трампом ВВС зробили свою справу.

Вони сказали, "у нас є така інформація". Відповідно до їхніх внутрішніх стандартів, вони подають інформацію, яка є перевіреною якимось чином. І має ймовірність бути точною. Кричати, що це фейк? Але питання полягає у тому, що в нормальних країнах такі випадки вже має бути давно розслідувано. Їх має бути розслідувано, починаючи з "панамських паперів", "райських паперів", і інших випадків, які стосуються Президента. Їх більше ніж 12,
– зауважив політик.

Відтак, він робить висновок, що зараз ми маємо гру у мовчанку та страуса, оскільки так нічого і не відбувається. 

"Тільки страус підставляє інше місце, в яке можна потім дуже сильно бити. Так і тут буде", – додав Віктор Чумак.

Нагадаємо, напередодні журналісти BBC опублікували матеріал, в якому, зокрема, йшлося про те, що за організацію першої зустрічі з Дональдом Трампом Петро Порошенко нібито заплатив щонайменше 400 тисяч доларів. У Адміністрації Президента своєю чергою цю інформацію назвали неправдивою та вимагають її спростування. 

Теги: Новини політики Новини України Новини США ЗМІ Медіа Віктор Чумак Дональд Трамп Петро Порошенко Зустріч Трампа і Порошенка
Джерело: 24 Канал
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