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Для чого потрібно укладати шлюб: відповідь психолога

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Для чого потрібно укладати шлюб: відповідь психолога
Для чого потрібно укладати шлюб: відповідь психолога / Фото з відкритих джерел

Психологиня Вікторія Лук'янець пояснює, яку роль відіграє сьогодні шлюб, та чому він важливий для закоханих людей.

Сучасне суспільство називають рідким через те, що все в нашому житті дуже швидко все змінюється. Ми живемо в часі скажених швидкостей, безперервного потоку інформації, коли щось запланувати стає дуже важко, розповідає психологиня у виданні НВ.

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У наш час людям не вистачає вкоріненості, пов'язаності з близькими і з друзями. Здавалося б – є соціальні мережі. Але вони лише дають ілюзію присутності людей в нашому житті, вважає експертка.

"Тому І відносини, і близька людина потрібні нам як тиха гавань в бурхливому океані життя. Щоб ввечері після важкого дня прийти додому, розслабитися і знати, що нас зрозуміють, підтримають, і не засудять", – розповідає Вікторія Лук'янець.

Вікторія Лук'янець пропонує зробити короткий екскурс в історію і простежити еволюцію шлюбу, щоб зрозуміти, яку роль він відіграє сьогодні.

В первісному суспільстві люди жили громадами. У кожного було кілька сексуальних партнерів і нікого не цікавило, від кого саме народжувалися діти. Так тривало до тих пір, поки не з'явилася приватна власність, адже її треба було зберігати і передавати у спадок. Ці питання мав вирішувати шлюб.

А також за ним була ще одна важлива функція – виживання. Шлюб був гарантом того, що жінка і її потомство будуть забезпечені. Жінка, яка не мала права власності, освіти і професії, не могла вижити без чоловіка. Чи була вона одна, чи з дітьми – шлюб був суто економічним союзом, а емоційну близькість люди шукали серед друзів.

І було, поки не настало ХХ століття, коли жінки почали боротьбу за рівноправність, а у 1950-1960 роки відбулася сексуальна революція. З винаходом контрацептивів єдина роль жінки перестала зводитися лише до народження дітей.

А потім настало XXI століття з його швидкостями і рідким суспільством. Нині ми не починаємо близькі стосунки, якщо у нас немає емоційного зв'язку з коханою людиною. Психологиня вважає, що сьогодні сенс відносин у підтримці і розвитку.

"Вибір партнера – це вибір супутника для подорожі під назвою "життя". Щоб разом йти життям, і ділитися враженнями. Відносини стали чимось на зразок мистецтва, а не зобов'язанням. Ми задаємо собі питання – чи цікаво мені з партнером, розвиває він мене? І якщо відповідь на це питання "так", то відносини тривають, – додала експертка.

Теги: Здорове життя LifeStyle Поради Психологія
Джерело: 24 Канал
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