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Для чого США потрібні космічні війська: глава Пентагону дав пояснення

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Меттіс пояснив, чому у США створять космічні війська
Меттіс пояснив, чому у США створять космічні війська / Фото з вільних мереж

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що космічні війська необхідні США для захисту американських супутників від наступальних озброєнь Росії та Китаю.

Про це повідомляє The Washington Post.

Як повідомляв 24 канал, віце-президент США Майк Пенс заявив, що формування космічних військ як шостого роду військ завершиться до 2020 року.

Очільник Пентагону при цьому наголосив, що у США немає планів щодо розміщення зброї в космосі, але супутники відіграють важливу роль не тільки у проведенні військових операцій, а й життєво необхідні для світової економіки, тому їх потрібно обороняти.

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Меттіс також розповів, що в січні 2007 року Китай наземною ракетою знищив власний метеорологічний супутник, що, на думку міністра оборони США, було зроблено, щоб продемонструвати Вашингтону свої можливості.

Ми прочитали це послання Китаю, що вони можуть знищити супутник у космосі. З тих пір наші розвідувальні служби спостерігали за тим, як інші країни, зокрема й Росія, розвивають свої наступальні можливості в космосі,
– пояснив глава Пентаону.

Він наголосив, що США не можуть ігнорувати потенційні загрози для своїх супутників.

"Ми нічого не розв'язуємо. Ми говоримо, що зможемо захистити наші супутники в космосі. І якщо хтось спробує атакувати з використанням військових засобів, ми не дивитимось будемо байдуже на це", – наголосив Меттіс.

Нагадаємо, у червні створити космічні війська США доручив президент країни Дональд Трамп. Він вважає, що такі війська будуть окремим, проте рівноправним видом у складі збройних сил країни.

Теги: Новини політики Космос Новини США Пентагон Новини Росії Китай
Джерело: 24 Канал
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