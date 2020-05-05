Для інших буде прикладом: що Зеленський сказав Тищенку через "Велюр"

Народного депутата від "Слуги народу" Миколу Тищенка звинувачують у роботі його ресторану "Велюр" під час карантину. Через це його чекала жорстка розмова з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про те, що "нікому не можна працювати під час карантину" в ефірі проєкту "Свобода слова" розповів заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, повідомляє 24 канал.

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У президента була дуже жорстка розмова з цим народним депутатом. Дійсно, нікому не можна працювати. Сподіваюся, це буде приклад для інших народних депутатів, що не треба робити з себе якогось царя,

– заявив політик.

Він наголосив, що заборона працювати для усіх ресторанів означає, що цього не можна робити і ресторанам Миколи Тищенка. Щодо результатів жорсткої розмови той наголосив, що відтепер ресторан не працює.

"Не знаю, працював він насправді увесь цей час, лише один день чи два. Сподіваюся, це для усіх буде прикладом. Це була велика помилка з боку народного депутата", – підкреслив Кирило Тимошенко.

Цікаво, що перед ефіром у нього була закрита зустріч з журналістами, де теж обговорювалося це питання. У Тимошенка запитали, чи Тищенко досі може бути кандидатом "Слуги народу" на виборах мера Києва.

Заступник голови Офісу Президента розповів, що найімовірніше, ні. Він пояснив, що зараз партія хоче знайти рейтингового кандидата, який зможе обігнати Віталія Кличка.

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