Для іспанців планують запровадити базовий дохід: що це
Задля боротьби з кризою через коронавірус Іспанія запровадить гарантований дохід для усіх своїх громадян. Наразі працюють над тим, щоб сформувати фонд для цього і зокрема встановити суму виплати.
Уряд Іспанії готує цілу низку "рятувальних" заходів задля економіки держави. Про це пише Bloomberg з посиланням на міністерку економіки Іспанії Надію Кальвіно.
До теми В Іспанії надзвичайний стан продовжать до 26 квітня
Запровадження базового доходу для усіх громадян, незалежно від їхнього рівня заробітку, буде одним з таких вимушених заходів. Але більш широкі амбіції уряду полягають в тому, щоб базовий дохід ставав інструментом, який залишається назавжди, навіть після пандемії.
Що таке базовий дохід? Це тип соціального забезпечення від держави, згідно з яким кожен громадянин повинен мати законом гарантований безумовний мінімум грошового забезпечення. Він виплачується державою або органами місцевого самоврядування, на додаток до будь-якого доходу, отриманого де-інде.
Коронавірус в Іспанії: що відомо
- З початку епідемії в Іспанії вже зареєстровано 13 055 летальних випадків від коронавірусу. Кількість інфікованих складає понад 135 тисяч.
- За кількістю заражених Іспанія вже випередила Італію. і поступається тільки США.
- Найбільше постраждав від вірусу Мадрид. Лікарі не встигають оглядати всіх пацієнтів і їм доводиться обирати "на ходу", кого лікувати.
- В Іспанії надзвичайний стан продовжили до 26 квітня, загалом він триватиме 45 днів.
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