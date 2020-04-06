Для іспанців планують запровадити базовий дохід: що це

Задля боротьби з кризою через коронавірус Іспанія запровадить гарантований дохід для усіх своїх громадян. Наразі працюють над тим, щоб сформувати фонд для цього і зокрема встановити суму виплати.

Уряд Іспанії готує цілу низку "рятувальних" заходів задля економіки держави. Про це пише Bloomberg з посиланням на міністерку економіки Іспанії Надію Кальвіно.

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Запровадження базового доходу для усіх громадян, незалежно від їхнього рівня заробітку, буде одним з таких вимушених заходів. Але більш широкі амбіції уряду полягають в тому, щоб базовий дохід ставав інструментом, який залишається назавжди, навіть після пандемії.

Що таке базовий дохід? Це тип соціального забезпечення від держави, згідно з яким кожен громадянин повинен мати законом гарантований безумовний мінімум грошового забезпечення. Він виплачується державою або органами місцевого самоврядування, на додаток до будь-якого доходу, отриманого де-інде.

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