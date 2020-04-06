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      Для іспанців планують запровадити базовий дохід: що це

      - Читать новость на русском
      Іспанія планує запровадити базовий дохід / GettyImages

      Задля боротьби з кризою через коронавірус Іспанія запровадить гарантований дохід для усіх своїх громадян. Наразі працюють над тим, щоб сформувати фонд для цього і зокрема встановити суму виплати.

      Уряд Іспанії готує цілу низку "рятувальних" заходів задля економіки держави. Про це пише Bloomberg з посиланням на міністерку економіки Іспанії Надію Кальвіно.

      До теми В Іспанії надзвичайний стан продовжать до 26 квітня

      Запровадження базового доходу для усіх громадян, незалежно від їхнього рівня заробітку, буде одним з таких вимушених заходів. Але більш широкі амбіції уряду полягають в тому, щоб базовий дохід ставав інструментом, який залишається назавжди, навіть після пандемії.

      Що таке базовий дохід? Це тип соціального забезпечення від держави, згідно з яким кожен громадянин повинен мати законом гарантований безумовний мінімум грошового забезпечення. Він виплачується державою або органами місцевого самоврядування, на додаток до будь-якого доходу, отриманого де-інде.

      Коронавірус в Іспанії: що відомо

      • З початку епідемії в Іспанії вже зареєстровано 13 055 летальних випадків від коронавірусу. Кількість інфікованих складає понад 135 тисяч.
      • За кількістю заражених Іспанія вже випередила Італію. і поступається тільки США.
      • Найбільше постраждав від вірусу Мадрид. Лікарі не встигають оглядати всіх пацієнтів і їм доводиться обирати "на ходу", кого лікувати.
      • В Іспанії надзвичайний стан продовжили до 26 квітня, загалом він триватиме 45 днів.
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Євро Коронавірус COVID-19 Гроші Світова криза 2020
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