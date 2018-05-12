Для Каннського кінофестивалю створили мультимедійну інсталяцію: неймовірні фото

Нещодавно заснований в Римі арт-колектив NONE створив захоплюючу мультимедійну інсталяцію для 71-го Каннського кінофестивалю.

Вона розташувалася в італійському павільйоні в готелі Majestic і отримала назву "Meraviglia!", що в перекладі з італійської означає "дивування" і "диво", йдеться у виданні Birdinflight.

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Робота колективу занурює відвідувачів в сюрреалістичний світ зі звуковими і світловими ефектами. Проект складається з декількох цифрових стендів з рухомими сценами з класичних фільмів ( "Леопарда" Лукіно Вісконті, "Останнього імператора" Бернардо Бертолуччі і "Клеопатри" Джозефа Манкевича), а також з картин, що беруть участь в цьому році в Каннському кінофестивалі: "Ейфорії" Валерії Голіно і "Щасливого Лазаря" Аліче Рорвахер.