Для Кличка конфлікт з Банковою став можливістю вийти на національний рівень, – Давидюк

Конфлікт Банкової та Віталія Кличка може піти останньому на користь. Мер Києва вже міг би скористатися скандалом і вийти на національний рівень, ставши опозиціонером.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк.

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За його словами, якби команда Кличка працювала більш злагоджено і професійно, вони б уже могли виростити з нього національного опозиціонера. Тоді б мер Києва міг вже повертатися у свою національну політичну кар'єру.

Поки що вони більше ховаються і намагаються, скажімо так, відбиватися, гасити пожежі. Але, насправді, маючи таку медіаувагу з боку Банкової, вони вже могли би повністю повертатися в національний масштаб і заміряти національні рейтинги,

– наголосив Давидюк.

Він підкреслив, що доволі дивно, що вони цього не роблять, адже це насправді "дуже крута можливість".

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Що відомо про конфілкт Кличка з Банковою

► Звернення Богдана. За кілька днів перед своєїм зверненням до Кабміну щодо Кличка – Богдан заявив, що адвокат одного з "смотрящих" підходив до нього і просив залишити Кличка в кріслі глави КМДА. За це він обіцяв главі Офісу Президента навпіл ділити немалі кошти , які приносить робота з місцевим бюджетом Києва. Окрім того, Кличко нібито зізнався Богдану, що не контролює Київраду.



Мер Києва миттєво відреагував на такі закиди. Спочатку він назвав слова Богдана "байками зі склепу", а ще – "повною нісенітницею та некомпетентністю". Після такої заяви Кличко звернувся до НАБУ. Він наголосив, що такі висловлювання Богдана підлягають перевірці у межах досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень.



► Кабмін ухвалив звільнення Кличка з посади Київської міськдержадміністрації. Кабмін 4 вересня ухвалив рішення про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міськдержадміністрації. Віталій Кличко заявив, що його звільнення незаконне, неконституційне, недемократичне та суперечить місцевому самоврядуванню. Прем'єр-міністр додав, що особисто дуже поважає Володимира Кличка, але в Києві не припинилася корупційна практика – існують групи, які надто сильно впливають на діяльність адміністрації. На його думку, було б краще підсилити пана Кличка сильним головою адміністрації і менеджером



► Коли вибори мера. У законопроєкті, який є на сайті Верховної Ради, вказана чітка дата виборів мера Києва – 8 грудня.



► Що було крім цього. На Кличка вплинув і скандал із Шулявським мостом, коли компанія, яка взяла передоплату на його будівництво різко змінила керівництво. Сюжети про можливі зв'язки столичного мера з криміналом. Симптоматично, що основними джерелами критики є телепрограми каналу "1+1" і агенція УНІАН, які пов'язують з Ігорем Коломойським.

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Друга частина інтерв'ю – Кличко про Фірташа, відставку та незаконні забудови