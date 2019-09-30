Для кого РРО будуть обов'язковими з 1 жовтня 2020 року: пояснення Верланова

Спрощену систему оподаткування не чіпатимуть, не скасують, і не введуть нових податків для "спрощенців". На цьому наголосив Голова Державної податкової служби України Сергій Верланов.

30 вересня підприємці біля будівлі Офісу Президента вимагали скасувати ухвалені Радою закони 1053-1 та 1073 – про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі й послуг. Верланов поспілкувався з ними та пояснив, про що саме мовиться у цих законах, пише Урядовий портал.

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Підприємці вимагають створити координаційну раду для доопрацювання законів, певні норми яких містять ризики для бізнесу.

За словами Верланова, введення РРО (реєстраторів розрахункових операцій) стосуватиметься далеко не всіх – зокрема, лише окремих підприємців ІІ і IV груп та й то на певні види діяльності. А от фізичних осіб та ФОП І групи оподаткування закони не зачіпають.

На кого саме поширюється дія законів 1053-1 та 1073 з 1 жовтня 2020 року?

РРО буде обов'язковим для окремих платників податку на ІІ і IV груп, які здійснюють такі види діяльності:

► Реалізація ювелірних виробів з дорогоцінних металів і каміння.

► Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах.

► Ресторани, кафе, ресторанів швидкого обслуговування.

► Туристичні агентства, туристичні оператори.

► Готелі й подібні заклади тимчасового розміщування.

► Реалізація текстилю.

► Реалізація деталей та приладдя для автотранспортних засобів (відповідно до переліку, затвердженого урядом).

Важливо, що з 1 січня 2021 року до платників єдиного податку ІІ-IV груп застосовуватимуться загальні правила використання РРО.



Сергій Верланов запевнив, що "спрощенців" на І групі нововведення щодо РРО не зачеплять / Фото Мінфіну

Також голова ДПА нагадав, що програмні РРО – безкоштовні, і завантажити додаток можна на будь-який смартфон уже зараз просто з сайту Державної податкової служби

Детальніше: Рада проголосувала за введення електронних чеків: які зміни тепер очікують бізнес

З чим пов'язана бурхлива реакція суспільства на "закон про касові апарати"? Депутати від"Слуги народу" розробили законопроєкти, які передбачають запуск в Україні роботи підприємців із електронними касовими апаратами (або, мовою економістів і в найширшому значенні, РРО – реєстраторами розрахункових операцій). У такий спосіб законодавці хочуть вивести з тіні торгівлю товарами й послугами.



Законопроєкт передбачає звільнення торговельних підприємств від зобов'язання купувати класичні та громіздкі касові апарати – їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням, яке онлайн відправлятиме дані про операції на сервер податкової служби. Але також документ і передбачає розширення кола підприємців та підприємств, які ці РРО мати зобов'язані.



Ще одне важливе нововведення – документ передбачає так званий "кешбеку". Він мав би сприяти детінізації обігу готівкових коштів, стимулюючи покупців отримувати фіскальні чеки. Такі чеки покупці зможуть перевірити.



Якщо продавець порушив касову дисципліну, то покупець зможе розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару. З цього приводу Верланов сказав, що "кешбек" застосовуватиметься в разі видачі незаконного чека та лише на покупки вартістю від 850 гривень.