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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018
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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Для Кремля це буде фіаско: США мають серйозну "зброю" проти людей Путіна

23:50, 31 січня 1659 Читать новость на русском
США мають серйозну
США мають серйозну "зброю" проти людей Путіна / dsnews.ua

У Кремлі бояться другої засекреченої частини "кремлівської доповіді". Якщо США її оприлюднять – на вулиці вийдуть тисячі росіян.

Таку думку висловив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю "Апострофу".

За його словами, у другій частині, яка складається зі 100 сторінок, є реальні дані про злочини цих 210 російських чиновників і олігархів з оточення Володимира Путіна.

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"Саме публікації другої частини доповіді побоюються в Кремлі, оскільки це викличе масові протести серед росіян. Крім того, США обов'язково покарають всіх російських олігархів, які потрапляють під чинні американські закони про боротьбу з відмиванням капіталів, отриманих злочинним шляхом", – пояснив Піонтковський.

Політолог додав, що у другій частині доповіді має міститься інформація про розмір статків кожного фігуранта списку, джерела доходу та перелік всіх їхніх активів, так званий індекс корупції та інше.

Вся ця вбивча для всіх інформація, яку роками збирала американська фінансова розвідка, міститься в другій, закритій частині доповіді,
– щераз підкреслив експерт.

Тож оприлюднивши таку інформацію, особи зі списку автоматично потрапляють під законодавство США – відбудеться заморожування і конфіскація активів представників російської еліти, для якої це і становить основну загрозу. І коли громадяни Росії дізнаються, що у них вкрали мільйони, це викличе в країні масштабні протести.

Теги: Новини України Новини політики Новини США Новини Росії Санкції Володимир Путін гроші протести
Джерело: 24 Канал
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