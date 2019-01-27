Для Ленінграда: Берлін виділить Росії 12 мільйонів євро

У Німеччині виділять жертвам блокади колишнього Ленінграда 12 мільйонів євро. Кошти призначені на модернізацію лікарні для ветеранів війни і створення в Санкт-Петербурзі німецько-російського центру.

Про це заявили очільники МЗС Німеччини та Росії Гайко Маас і Сергій Лавров, пише Укрінформ.

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У Росії рішення Німеччини оцінили.

Ми вітаємо рішення уряду ФРН зробити добровільний гуманітарний жест на знак визнання відповідальності за вчинену в ті роки від імені Німеччини несправедливість – виділити уцілілим жертвам блокади 12 мільйонів євро,

– йдеться в заяві.

Обидва міністри наголосили, що "історичне примирення між народами двох країн є основою наших взаємин у майбутньому". Вони також висловили впевненість, що цей добровільний акт призведе до поліпшення якості життя уцілілих жертв блокади.

Що таке блокада Ленінграда?Військова блокада Ленінграда німецькими, фінськими та іспанськими військами під час Другої світової війни тривала з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року — 872 дні. За час блокади населення міста потерпало від голоду, артилерійських обстрілів та бомбардування. Це призвело до смерті сотень тисяч цивільних. Так, за час блокади померла понад 641 тисяча місцевих жителів.