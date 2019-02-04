Для лоукостера Ryanair третій фінансовий квартал виявився збитковим

Найбільший у Європі авіаперевізник-лоукостер Ryanair Holdings Plc., за підсумками третього фінансового кварталу зафіксував чистий збиток. Однією з причин такої ситуації стало зимове зниження цін на квитки.

У прес-релізі за підсумками кварталу авіакомпанія повідомила, що чистий збиток у жовтні - грудні склав 19,6 мільйона євро, водночас за аналогічний період минулого року чистий прибуток компанії склав 105,6 мільйона євро. У Ryanair також оголосили про зміну структури компанії.

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Протягом трьох місяців послугами компанії скористалися 32,7 мільйона клієнтів, що на 8 відсотків перевищує показники за жовтень - грудень 2017 року. Тоді компанія перевезла 30,4 мільйона пасажирів. Водночас середня ціна квитка знизилася на 6 відсотків, що менше ніч 30 євро.

Разом з цим операційні видатки компанії зросли на 20 відсотків, а це дорівнює 1,54 мільярда євро. Тоді, як показник завантаженості рейсів залишився на тому ж рівні, що й минулого року і склав 96 відсотків.

Також зросли показники виручки – 9 відсотків (1,53 мільярда євро) та не білетної виручки – 20 відсотків (557 мільйонів євро).

У компанії підтвердили січневий прогноз на 2019 фінансовий рік. Якщо вірити прогнозованим розрахункам компанії, прибуток за фінансовий рік, який закінчиться у 31 березня, очікується прибуток в діапазоні 1 - 1,1 мільярда євро. Водночас у компанії прогнозують ріст об'єму перевезень на 9 відсотків, а це ще 142 мільйони пасажирів.

Як Ryanair планує розвиватися в Україні? З жовтня 2019 року заплановано відкриття чотирьох нових напрямків з України до Німеччини. Рейси будуть запущені з Києва до Дюссельдорфа, Франкфурт-Хана, Карлсруе/Баден-Бадена і Нюрнберга та виконуватимуться двічі на тиждень.

А ще у квітні 2019 року літаки лоукостера почнуть літати з Києва до Афін, Манчестера, Пафоса і Софії, а з травня додасться ще один рейс в Дублін, які також літатимуть двічі на тиждень. Про це у компанії заявили ще у листопаді минулого року.