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Ольга Черненко

Для луганчан сейчас любой отдых – непомерная роскошь

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На отдых из Луганска в Крым ездят единицы
На отдых из Луганска в Крым ездят единицы / Фото с открытых источников

Из моих знакомых летом на море едут единицы. В основном из-за детей – оздоровить их. Это взрослый человек может все понять, решить для себя, что уже повидал в своей жизни сполна морей и курортов, отдохнул свое, а у ребенка все иначе – на всю жизнь.

И это детское море помнится после всю жизнь так, будто было оно одно в жизни, потому что никакой последующий взрослый отдых в сравнение не идет. Поэтому среди моих знакомых самый распространенный вариант – отправлять на море бабушек с внуками за деньги работающих где-то в Москве родителей.

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И выходит, чтобы заработать на отпуск, нужно работать никак не в "республике", а за ее пределами. И едут бабушки с внуками на море за деньги детей, которые себе этот отдых позволить не могут. И выходит смешно и грустно сразу – работая здесь, на отпуск не заработать, а работая там, в этот отпуск не вырваться.

Очень показательно это выглядит с профсоюзными путевками – лишь единицы могут позволить себе такой профсоюзный отдых. Дорого! 1230 рублей в день с проживанием и питанием за день отдыха в Крыму по так называемой профсоюзной путевке. И это самый дешевый вариант, все остальное стоит дороже. Эти 1230 рублей в день – половина ставки лаборанта в "республике", половина ежемесячной зарплаты медсестры без стажа или третья часть зарплаты учителя. Еще этот день равен стипендии в "республике" и половине местной стандартной пенсии. То есть на 10 дней, равных 12300 рублей + дорога в Крым 4200 рублей в оба конца без карманных денег уйдет 5.5 пенсий обычного пенсионера "республики". С учетом карманных денег еще три пенсии как минимум. И это на очень скромный отдых. Может ли пенсионер себе это позволить? Нет. Разве что его вывезут дети или он еще работает на какой-то хорошей должности и получает две пенсии – местную и украинскую.

Поэтому отдыхают единицы, а остальные живут воспоминаниями о море, о прежнем отдыхе, о том, что когда-то могли себе это позволить, о том, что видели что-то в своей жизни и им этого уже хватит – для воспоминаний и самооценки. Из моих знакомых пенсионеров до 2014 года море могли себе позволить очень многие. Это не было так катастрофично для бюджета и так баснословно дорого как сейчас. Если пенсионер умел жить экономно и собирать, работал и получал пенсию, то подсобрать и отдохнуть дней 10 в Крыму по бюджетному варианту (без люкса и шашлыков каждый день) он мог довольно легко. И это не было показателем больших доходов, это было вполне нормально. И это сейчас те самые пенсионеры все чаще задаются вопросом:

Неужели ТОГДА мы жили плохо? Мы же на море каждый год ездили?! 

И многие возили внуков за свой счет на море, чтобы ребенок дольше побыл на курорте – и с родителями, и с бабушкой.

Любой отдых сейчас непомерная роскошь, отдых по профсоюзным путевкам – признак каких-то левых доходов. И те, кто смог отдохнуть летом, воспринимаются остальными редкими счастливчиками, кто живет явно не по средствам или умеет каким-то особым образом экономить, но в последнее верят с трудом. Да и сами работники профсоюзных организаций говорят о том, что позволить себе такого вот отдыха при своей зарплате не могут.

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Автор: Ольга Черненко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Новини Луганська Україна – Росія Гроші Новини Криму Публікації відпочинок
Джерело: 24 Канал
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