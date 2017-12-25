Для людей з хворобою Паркінсона створили унікальне лазерне взуття

За задумом вчених, такі черевики дозволять впоратися із "замороженою" ходою.

Про це пишуть в TechCrunch.

Таку унікальну розробку створили вчені з Університету Твенте. Лазерне взуття завдяки невеликим лазерним випромінювачам зможе допомогти в пересуванні людям з хворобою Паркінсона. Як відомо, одним із симптомів захворювання є так зване "заморожування" ходи, в стані якого людина стає нездатною зробити крок, незважаючи на бажання йти далі.

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Під час "заморожування" людина може вирватися з цього стану, зосередившись на чомусь поруч з його ногами. Однак такі речі є не завжди і через це дослідники вирішили вбудувати лазерний проекційний пристрій, який створює попереду лінію близько 18 дюймів: по ній користувач і може зробити крок.

Лазер зможе вимикатися, коли черевики перебувають в русі.