04:06
26 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЗДВО МОСКВА СТАНІСЛАВ ЄЖОВ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нова
Вєсті Кремля
20:18, 23 грудня
Вєсті.UA.Жир. Відьмацька партія Савченко. Гардероб найбільшого патріота
Вєсті.UA
20:39, 23 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Штепсель і Тарапунька
Згадати все
20:30, 25 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини науки і технологій
РІЗДВО МОСКВА СТАНІСЛАВ ЄЖОВ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Для людей з хворобою Паркінсона створили унікальне лазерне взуття

21:07, 25 грудня 817 Читать новость на русском
Лазерне взуття для людей з хворобою Паркінсона
Лазерне взуття для людей з хворобою Паркінсона / techcrunch.com

За задумом вчених, такі черевики дозволять впоратися із "замороженою" ходою.

Про це пишуть в TechCrunch.

Таку унікальну розробку створили вчені з Університету Твенте. Лазерне взуття завдяки невеликим лазерним випромінювачам зможе допомогти в пересуванні людям з хворобою Паркінсона. Як відомо, одним із симптомів захворювання є так зване "заморожування" ходи, в стані якого людина стає нездатною зробити крок, незважаючи на бажання йти далі.

Читайте також: В Microsoft створили годинник для людей з хворобою Паркінсона

Під час "заморожування" людина може вирватися з цього стану, зосередившись на чомусь поруч з його ногами. Однак такі речі є не завжди і через це дослідники вирішили вбудувати лазерний проекційний пристрій, який створює попереду лінію близько 18 дюймів: по ній користувач і може зробити крок.

Лазер зможе вимикатися, коли черевики перебувають в русі.

Теги: LifeStyle Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
Новини за 25 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Чи зможе безвіз з ЄС вижити в умовах тотальної корупції в Україні
25 грудня, 23:00 Чи зможе безвіз з ЄС вижити в умовах тотальної корупції в Україні
Олександра Дрік 305
Украина сделала выбор: теперь для многолетних коррупционеров лавочка прикрылась
25 грудня, 22:03 Украина сделала выбор: теперь для многолетних коррупционеров лавочка прикрылась
Блог Медіа 4525
Головні новини 25 грудня: підрив авто поліцейського у Харкові та аварія з автобусом у Москві
25 грудня, 22:02 Головні новини 25 грудня: підрив авто поліцейського у Харкові та аварія з автобусом у Москві
472
Що відомо про одіозного поліцейського Миколу Черьомухіна, якому у Харкові підірвали авто
25 грудня, 21:05 Що відомо про одіозного поліцейського Миколу Черьомухіна, якому у Харкові підірвали авто
9091
Чего следует ожидать от непредсказуемой Каталонии и что может сделать ей Испания
25 грудня, 20:00 Чего следует ожидать от непредсказуемой Каталонии и что может сделать ей Испания
Іван Яковина 259
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук