Для мене немає значення, чи велика ми церква, – митрополит Епіфаній про перехід парафій до ПЦУ

Вже близько 400 парафій перейшли від УПЦ МП до ПЦУ. Проте митрополит Епіфаній вважає, що кількість в основу ставити не слід. Головним є євхаристійне єднання і єднання з іншими помісними православними церквами.

Наразі ПЦУ проводить переговори у непублічній площині із представниками деяких парафій, які мають намір перейти до складу автокефальної церкви. Так, представники ПЦУ намагаються донести свою точку зору, оскільки головним аргументом Москви є те, що новостворена «так звана церква» захоплює храми "канонічної УПЦ". Про це розповів митрополит Епіфаній в інтерв’ю BBC Україна.

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Не від кількості все залежить. Є малі церкви, наприклад, Кіпрська церква є малою, але історичною церквою, її автокефалія була прийнята на Третьому Вселенському соборі. Для мене немає жодного значення, чи ми велика церква, чи мала, але ми хочемо увійти в євхаристійне єднання й єднатися навколо Христа з православними братами з інших помісних православних церков,

– наголосив настоятель ПЦУ.

За його словами, саме Москва наразі женеться за кількістю.

"Вони множать єпископат: там зараз близько 360 архієреїв. Вони хочуть показати, що в РПЦ є більше архієреїв, ніж у всіх інших православних церквах, що вони де-факто є найбільшими, і хочуть стати і де-юре першими.Але українське питання, думаю, їх трохи охолодило. Бо зараз, якщо Українська церква повністю відійде від РПЦ, то Російська церква скоротиться наполовину", – додав священнослужитель.

Водночас настоятель ПЦУ зазначив, що вже близько 400 парафій прийняли рішення про перехід до ПЦУ.

Ми чуємо, що щодня у тій чи іншій області приймаються рішення про переходи. Зараз ми впорядкуємо це все до кінця юридично, бо, на жаль, до цього часу в українському законодавстві не було таких хороших прецедентів єднання,

– сказав митрополит Епіфаній.

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня 2018 року у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Настоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП.