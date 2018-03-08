Для мене це важливо: MELOVIN заговорив українською

Виконавець MELOVIN, який представить Україну на конкурсі Євробачення-2018 вирішив спілкуватися українською мовою, наголосивши, що з пресою у Лісабоні також намагатиметься спілкуватися українською.

Співак, який предслятиме Україну на Євробаченні-2018, під час прес-конференції на УНІАН наголосив, що наразі йому нелегко спілкуватися українською, оскільки він одесит, де люди здебільшого спілкуються російською.

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MELOVIN – представник України на Євробаченні-2018 в Лісабоні

MELOVIN зауважив, що це його свідомий вибір і для нього важливо говорити рідною мовою не лише в Україні, а й у Лісабоні, де цьогоріч відбудеться міжнародне пісенне змагання.

"Це свідомий вибір. Я розумію, що представляю не лише інтереси України, але й жанр своєї музики у Європі. І це дуже гарно – розмовляти українською мовою там, розмовляти українською мовою з пресою тут. Так, для мене це не зовсім легко, але важливо", – наголосив MELOVIN.

Варто також додати, виконавець не розкриває подробиць постановки номера, з яким виступить у Лісабоні.

"Я точно знаю, що вогонь буде і око буде. А далі подивимось, що будемо змінювати. Хочеться, щоб виступ у Лісабоні був справжній, щоб це не було якось пластмасово", – додав артист.

Нагадаємо, у Лісабоні MELOVIN виступатиме у другому півфіналі, який відбудеться 10 травня. Своїм хітом співак закриватиме шоу. На момент проведення Євробачення в Лісабоні виконавцю виповниться 21 рік.

Дивіться відео виконання MELOVIN "Under The Ladder" :

Хто такий MELOVIN? Констянтин Бочаров, народився 11 квітня 1997 року в Одесі. його творче ім’я MELOVIN є поєднанням імені всесвітньовідомого дизайнера Маквіна (який є його кумиром) та свята Хелловіну. Також творчий псевдонім Александра Маквіна походить від назви його улюбленого гурту Queen. Відмінною рисою його іміджу є кольорова лінза у лівому оці. За результатами глядацького голосування став переможцем 6 сезону "Х-фактор". За підсумками спільного голосування членів журі та телеглядачів, MELOVIN’а обрали представником України на 63-тьому пісенному конкурсі Євробачення-2018 у Португалії з піснею "Under The Ladder".