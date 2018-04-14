Реакція лідера Чечні на ракетну атаку у Сирії не обійшлась без похвали Путіна

Голова Чечні Рамзан Кадиров критикує ракетну атаку США та їх союзників у Сирії і розповідає, як російський "національний лідер" Путін засуджує це.

Рамзан Кадиров назвав варварством удар США, Великобританії та Франції щодо Сирії, написавши про це в своєму Telegram-каналі.

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Під лицемірним видом боротьби із тероризмом, вони знищують мирне населення. Це справжній геноцид мусульман, від якого постраждало багато країн і народів. США намагаються створити однополярний світ на крові мільйонів невинних людей, підпорядкувати собі весь світ,

– гучно заявляє голова Чечні.

І так само голосно наголошує, що Путін засуджує це, і Росія такого собі не "дозволила б".

Реакція Кадирова на удар по Сирії / Telegram

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франція провели військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Башара Асада. Тоді внаслідок хіматаки у сирійському місті Дума загинуло щонайменше 70 осіб.



Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія дуже "серйозно засуджує напад на Сирію", де "російські військовослужбовці допомагають законному уряду в боротьбі з тероризмом". Уряд Асада також підтримав лідер Ірану.