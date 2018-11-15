Для нас важливо зіграти добре для вболівальників та для нашої впевненості, – Шевченко

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко – про можливу участь новачків у матчі проти Словаччини та про важливість перемоги над суперником.

– Ви запросили на збір чимало новачків. Чи плануєтє ви використовувати їх у завтрашньому матчі та чи будете в зв’язку з цим змінювати схему гри?

– У нас на порядку денному два матчі. Так, викликані нові гравці. Не виключено, хтось із них вийде на поле проти Словаччини. Ми обговоримо сьогодні ввечері план на гру та визначимо склад. На новачків ми також розраховуємо. Не виключено, хтось із них візьму участь у матчі.

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– У збірної триває безпрограшна серія з дев’яти матчів. З огляду на це, наскільки принципово для вас перемогли завтра?

– Мотивація перемогти є завжди, тим більш із таким хорошим суперником. Словаччина потребує перемоги, це хороша команда. Ми мотивовані, хочемо показати хороший футбол. Хоча ми й вирішили задачу в групі Ліги націй, для нас важливо зіграти добре для вболівальників та для нашої впевненості.

– Яке відомо, випав Василь Кравець. Чи плануєте ви замість нього викликати когось на гру із збірною Туреччини?

– Поки не плануємо. Ми завжди так намагаємося збалансувати склад, щоб було ким замінити травмованих. Я сподіваюся, що більше не буде втрат. Мабуть, не будемо нікого більше викликати.

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– Чи не дозволить досягнутий раніше результат завтра зіграти більш невимушено? Результат вже не буде тиснути…

– Хотілося б. Але це буде залежати й від збірної Словаччини, вона дуже мотивована, має сильний склад. Нас очікує важкий матч. Ми втратили декількох гравців, викликали чотирьох новачків. Можливо, хтось завтра уперше зіграє за збірну. Дуже важливо, щоб ті новачки, які завтра вийдуть на поле, правильно поставилися до цієї події, влилися в нашу систему колективної гри та зробили певний внесок у підсумковий результат. Для нас, повторюся, матч принциповий. Важливо показати хороший рівень гри.

– На вашу думку, чи є нинішня збірна України найперспективнішою з 2006 року?

– Такі речі не можна порівнювати, різні покоління, різні футболісти. Дуже важливо, що збірна на правильному шляху. Підростають молоді гравці, є взаєморозуміння, гарна атмосфера. Перед цим колективом можна ставити певні завдання.

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– У Словаччини відбулася зміна тренера. Як може вплинути на неї ця подія?

– Ян Козак – успішний фахівець, який створив хорошу команду. Але зараз прийшов новий тренер, тому в збірної Словаччини буде додаткова мотивація. За такий короткий термін важко щось кардинально змінити. Словаччина завжди вирізнялася хорошими командними діями та мала індивідуально сильних гравців.