21:27
15 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Ледібой Путін. Руки-базуки Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:52, 14 листопада
      Вєсті.UA. Темні сили Пашинського. 100 років самотності Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 листопада
      Кошерна їжа, ручки Parker та Олег Винник: на що витрачає держбюджет влада Дніпра
      ЦРУ
      09:00, 14 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Для нас важливо зіграти добре для вболівальників та для нашої впевненості, – Шевченко

      145 Читать новость на русском
      Андрій Шевченко
      Андрій Шевченко / ФФУ

      Головний тренер збірної України Андрій Шевченко – про можливу участь новачків у матчі проти Словаччини та про важливість перемоги над суперником.

      – Ви запросили на збір чимало новачків. Чи плануєтє ви використовувати їх у завтрашньому матчі та чи будете в зв’язку з цим змінювати схему гри?

      – У нас на порядку денному два матчі. Так, викликані нові гравці. Не виключено, хтось із них вийде на поле проти Словаччини. Ми обговоримо сьогодні ввечері план на гру та визначимо склад. На новачків ми також розраховуємо. Не виключено, хтось із них візьму участь у матчі.

      Читайте також: Словаччина – Україна: прогноз букмекерів на матч Ліги націй

      – У збірної триває безпрограшна серія з дев’яти матчів. З огляду на це, наскільки принципово для вас перемогли завтра?

      – Мотивація перемогти є завжди, тим більш із таким хорошим суперником. Словаччина потребує перемоги, це хороша команда. Ми мотивовані, хочемо показати хороший футбол. Хоча ми й вирішили задачу в групі Ліги націй, для нас важливо зіграти добре для вболівальників та для нашої впевненості.

      – Яке відомо, випав Василь Кравець. Чи плануєте ви замість нього викликати когось на гру із збірною Туреччини?

      – Поки не плануємо. Ми завжди так намагаємося збалансувати склад, щоб було ким замінити травмованих. Я сподіваюся, що більше не буде втрат. Мабуть, не будемо нікого більше викликати.

      Читайте також: Як новачки збірної України співали "Червону руту" на посвяті: відео

      – Чи не дозволить досягнутий раніше результат завтра зіграти більш невимушено? Результат вже не буде тиснути…

      – Хотілося б. Але це буде залежати й від збірної Словаччини, вона дуже мотивована, має сильний склад. Нас очікує важкий матч. Ми втратили декількох гравців, викликали чотирьох новачків. Можливо, хтось завтра уперше зіграє за збірну. Дуже важливо, щоб ті новачки, які завтра вийдуть на поле, правильно поставилися до цієї події, влилися в нашу систему колективної гри та зробили певний внесок у підсумковий результат. Для нас, повторюся, матч принциповий. Важливо показати хороший рівень гри.

      – На вашу думку, чи є нинішня збірна України найперспективнішою з 2006 року?

      – Такі речі не можна порівнювати, різні покоління, різні футболісти. Дуже важливо, що збірна на правильному шляху. Підростають молоді гравці, є взаєморозуміння, гарна атмосфера. Перед цим колективом можна ставити певні завдання.

      Читайте також: Троє українців увійшли в топ-100 найкращих гравців Ліги Європи

      – У Словаччини відбулася зміна тренера. Як може вплинути на неї ця подія?

      – Ян Козак – успішний фахівець, який створив хорошу команду. Але зараз прийшов новий тренер, тому в збірної Словаччини буде додаткова мотивація. За такий короткий термін важко щось кардинально змінити. Словаччина завжди вирізнялася хорошими командними діями та мала індивідуально сильних гравців.

      Теги: Футбол Спорт Збірна України з футболу
      Джерело: ФФУ
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скандальний закон про "євробляхи": як штрафуватимуть автомобілістів
      сьогодні , 20:01 Скандальний закон про "євробляхи": як штрафуватимуть автомобілістів
      Тетяна Острікова 860
      США устроили ловушку России и ОПЕК
      сьогодні , 19:01 США устроили ловушку России и ОПЕК
      Злой Одессит 2173
      Запалення легень: що таке пневмонія та чим вона небезпечна для дорослих і дітей
      сьогодні , 18:00 Запалення легень: що таке пневмонія та чим вона небезпечна для дорослих і дітей
      Олександр Бевза 1032
      Зима близко, поэтому учитесь падать правильно
      сьогодні , 17:01 Зима близко, поэтому учитесь падать правильно
      Юрій Бутусов 445
      Проблемы отопления: кто виноват и что делать?
      сьогодні , 15:00 Проблемы отопления: кто виноват и что делать?
      Блог Медіа 600
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді
       29 квітня 2010 , 21:30
      Мадридський "Атлетіко" став першим переможцем Ліги Європи
      13 травня 2010 , 14:05 1
      Українському голкіперу в Росії зламали руку
       8 грудня 2014 , 13:09
      Григорій Суркіс: Можливо, загибель голови КДК ФФУ пов'язана з його професійною діяльністю
       16 вересня 2015 , 18:18
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук