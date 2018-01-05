Для них війни не існує, – відомий український письменник обурився заявою Данилка

Популярний український артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки повинен перш за все згадати про совість і війну на Донбасі, коли він говорить про українських артистів, що виступають у Росії.

Таку заяву зробив відомий український літератор Сашко Лірник у своєму блозі на ресурсі "Обозреватель".

Читайте також: Данилко похвалився зустріччю з Путіним

Зокрема, він розкритикував, заяву Данилка проти цькування українських виконавців, які гастролюють у Росії. Так, артист як приклад навів концерт Ані Лорак, під час якого вихопили квіти з рук її мами.

Я зараз заплачу над гіркою долею Кароліни і Данилка. Ці, вибачте, пристосуванці. І рибку з’їсти, і на щось сісти. Там хочуть заробляти. У нас війна, хлопці гинуть. Для них війни не існує. Їм, знаєте, як перша професія – проститутка, а друга – продажний актор. Гроші не пахнуть,

– обурено підкреслив Сашко Лірник.

За його словами, у хлопців на Донбасі виривають серце, і це не турбує Данилка, натомість те, що вирвали з рук мами Лорак квіти, його неабияк вразило.

"Співав "Лаша тумбай"… "Ой-ой-ой, мене не пускають". А зараз пускають, то давай начхаємо на все. Вибирай, кому служити, чи Богові, чи мамоні. Подобаються московські грошики – смокчи цицю у москалів", – наголосив письменник.

Відтак, він запропонував українським гастролерам поспівати в окопах, "коли там людей убивають, хлопців наших".

"Там задницею покрутили, тут покрутили. Давайте, "дурним хохлам" впарюйте високе мистецтво. Про совість же мови немає…", – додав Сашко Лірник.