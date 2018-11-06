Для нових ароматів – нові обличчя: Лана Дель Рей і Джаред Лето для реклами парфюму Gucci

Запуск нової рекламної кампанії Gucci Guilty запланований на початок 2019 року. Обличчями кампейну стали відома співачка Лана Дель Рей та актор Джаред Лето.

Новина про те, що Лана Дель Рей та Джаред Лето стануть амбасадорами (представниками) нового аромату Gucci не стала сюрпризом.

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Джаред Лето є обличчям бренду вже декілька років поспіль, а Лана Дель Рей неодноразово з’являлась на світських заходах в нарядах Gucci. Наприклад, на вечір Met Gala співачка одягнула сукню, яку створив для неї сам креативний дизайнер бренду Алессандро Мікеле. Оригінальний корсет з серцем та мечами в поєднанні з білою мереживною спідницею, оздобленою золотом, виглядали просто неймовірно. Джаред Лето був одягнений в такому ж стилі, але для заходу він приміряв голубий костюм та золоту корону. Можливо, саме через тісну дружбу між Ланою та Джаредом і любов до бренду Gucci, вони стали його представниками.

Місцем вечірки-анонсу стало відоме кладовище Голлівуду, адже саме там відбудуться зйомки нової рекламної кампанії. Про новий дизайн флакону Gucci Guilty ми дізнаємось з фото та відео, які будуть представлені у січні 2019 року.