Для нового президента України можуть змінити повноваження

Переможцю президентських перегонів, можливо, доведеться працювати уже у нових умовах. Народні депутати пропонують виписати чіткі повноваження глави держави, щоб функції і можливості гаранта не змінювалися з кожним новим керівником країни.

Зараз права президента, хоч і прописані в Конституції, втім, там є шпарини, якими користуються посадовці.

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На думку громадського діяча та політика Олега Рибачука, основний виклик для президента зараз в тому, що в нього не прописані чіткі повноваження і розмежування влади. Взагалі повноваження Президента прописані в Конституції.



Лідери президентських перегонів

Основні функції президента – зовнішня політика та національна безпека:

Він укладає міжнародні договори, призначає послів та міністра закордонних справ, міністра оборони, вище керівництво ЗСУ. Очолює Раду нацбезпеки й оборони, та подає подання Раді на призначення кандидатур голів Нацбанку, Генпрокурора і СБУ.

Однак, кожен президент постійно додає собі нові й нові повноваження.

Деякі повноваження взагалі ніде не прописані, а він їх чомусь виконує, наприклад Порошенко часто хвалиться, що дав вказівку уряду, ну це явне порушення Конституції, а уряд ще й каже, що виконує ці доручення,

– зазначив голова громадської організації "Центр політико-правових реформ" Ігор Коліушко.

Щоразу розширюючи свої повноваження президент ні перед ким не звітує, і не несе відповідальності за силовиків, яких контролює та гроші, які використовує. Віце-спіккер парламенту вважає, що президент, як мінімум повинен сам представляти свої законодавчі ініціативи, аби депутати могли задати йому запитання.

Прем'єр і уряд вони наче є під контролем Ради, а президент ні, і виходиться так, що половина сили і грошей, нікому не підконтрольні. Як ми бачимо, це щоразу приводить до узурпації і диктатури,

– сказала заступниця голови парламенту Оксана Сироїд.

Отож заступниця голови Верховної ради та депутати з фракції "Самопоміч" розробили законопроект, який обмежить повноваження президента до конституційних, прибере з інших законопроектів його незаконні повноваження.

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Наприклад, глава держави не зможе призначати склад регулятора комунальних тарифів – НКРЕКП і інших регуляторів, або очільників СБУ в областях.

Треба нарешті президента ввести в рамки закона, бо вони завжди тлумачили прогалини в Конституції на свою користь, тобто, "якщо це не заборонено, то це мені можна", а по закону навпаки, можна лише те, що дозволено,

– підсумувала Оксана Сироїд.

Депутати пропонують врегулювати конфлікт між повноваженнями президента та прем'єра. Там же пропонують прописати підстави і процедуру імпічменту президента. Наразі збирають підписи під документом, аналогічний законопроект готують і в "Центрі політико-правових реформ".



Обов'язки влади в Україні

Коли другий тур виборів президента України? Остаточне голосування за нового президента відбудеться 21 квітня, у неділю. Проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00. У другому турі українці обиратимуть президента між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським. Ім’я нового президента України ЦВК повинна оголосити до 1 травня. Інавгурація нового лідера держави відбудеться у червні. Не забудьте взяти із собою на дільницю для голосування український паспорт та довідку про тимчасову зміну місця голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки).