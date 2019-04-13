23:54
13 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Рогозін привітав Гагаріна з днем космонавтики. Сплячка Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:58, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Фантастичні подарунки від Порошенка. Бойко вирішив хайпанути
      Вєсті.UA
      18:56, сьогодні
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Для нового президента України можуть змінити повноваження

      150 Читать новость на русском

      Переможцю президентських перегонів, можливо, доведеться працювати уже у нових умовах. Народні депутати пропонують виписати чіткі повноваження глави держави, щоб функції і можливості гаранта не змінювалися з кожним новим керівником країни.

      Зараз права президента, хоч і прописані в Конституції, втім, там є шпарини, якими користуються посадовці.

      Читайте також: З якими проблемами зіштовхнеться новий президент

      На думку громадського діяча та політика Олега Рибачука, основний виклик для президента зараз в тому, що в нього не прописані чіткі повноваження і розмежування влади. Взагалі повноваження Президента прописані в Конституції.

      президентські вибори зеленський порошенко
      Лідери президентських перегонів

      Основні функції президента – зовнішня політика та національна безпека:

      1. Він укладає міжнародні договори, призначає послів та міністра закордонних справ, міністра оборони, вище керівництво ЗСУ.
      2. Очолює Раду нацбезпеки й оборони, та подає подання Раді на призначення кандидатур голів Нацбанку, Генпрокурора і СБУ.

      Однак, кожен президент постійно додає собі нові й нові повноваження.

      Деякі повноваження взагалі ніде не прописані, а він їх чомусь виконує, наприклад Порошенко часто хвалиться, що дав вказівку уряду, ну це явне порушення Конституції, а уряд ще й каже, що виконує ці доручення,
      – зазначив голова громадської організації "Центр політико-правових реформ" Ігор Коліушко.

      Щоразу розширюючи свої повноваження президент ні перед ким не звітує, і не несе відповідальності за силовиків, яких контролює та гроші, які використовує. Віце-спіккер парламенту вважає, що президент, як мінімум повинен сам представляти свої законодавчі ініціативи, аби депутати могли задати йому запитання.

      Прем'єр і уряд вони наче є під контролем Ради, а президент ні, і виходиться так, що половина сили і грошей, нікому не підконтрольні. Як ми бачимо, це щоразу приводить до узурпації і диктатури,
      – сказала заступниця голови парламенту Оксана Сироїд.

      Отож заступниця голови Верховної ради та депутати з фракції "Самопоміч" розробили законопроект, який обмежить повноваження президента до конституційних, прибере з інших законопроектів його незаконні повноваження.

      Читайте також: Ми не обираємо монарха: "Самопоміч" презентувала проект закону про Президента України

      Наприклад, глава держави не зможе призначати склад регулятора комунальних тарифів – НКРЕКП і інших регуляторів, або очільників СБУ в областях.

      Треба нарешті президента ввести в рамки закона, бо вони завжди тлумачили прогалини в Конституції на свою користь, тобто, "якщо це не заборонено, то це мені можна", а по закону навпаки, можна лише те, що дозволено,
      – підсумувала Оксана Сироїд.

      Депутати пропонують врегулювати конфлікт між повноваженнями президента та прем'єра. Там же пропонують прописати підстави і процедуру імпічменту президента. Наразі збирають підписи під документом, аналогічний законопроект готують і в "Центрі політико-правових реформ".

      президент верховна рада повноваження уряд
      Обов'язки влади в Україні

      Коли другий тур виборів президента УкраїниОстаточне голосування за нового президента відбудеться 21 квітня, у неділю. Проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00. У другому турі українці обиратимуть президента між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським. Ім’я нового президента України ЦВК повинна оголосити до 1 травня. Інавгурація нового лідера держави відбудеться у червні. Не забудьте взяти із собою на дільницю для голосування український паспорт та довідку про тимчасову зміну місця голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки).

      blog_ava
      Російський футболіст забив кумедний гол з 30 метрів у власні ворота: відео
      сьогодні
      8226
      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Петро Порошенко Оксана Сироїд Президентські вибори 2019 Адміністрація Президента Конституція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 13 квітня: нове відео від Порошенка, Зеленський ігнорував повістки військкомату
      сьогодні , 22:07 Головні новини 13 квітня: нове відео від Порошенка, Зеленський ігнорував повістки військкомату
      1232
      Переход из "ЛНР" в Украину – это безумие
      сьогодні , 22:01 Переход из "ЛНР" в Украину – это безумие
      Ольга Черненко 1764
      Як Порошенко підігрує Медведчуку: конкретні факти
      сьогодні , 20:00 Як Порошенко підігрує Медведчуку: конкретні факти
      Сергій Лещенко 1378
      Проросійські бойовики обдзвонюють українських журналістів з "попередженнями" про провокації
      сьогодні , 19:23 Проросійські бойовики обдзвонюють українських журналістів з "попередженнями" про провокації
      1480
      Ранчо по-львівськи: історія бізнесмена, якого надихнула Америка
      сьогодні , 19:04 Ранчо по-львівськи: історія бізнесмена, якого надихнула Америка
      Ukrainer 1463
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук