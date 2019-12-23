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      Для підриву авто Шеремета використовували ту ж речовину, яку знайшли у міні Антоненка, – МВС

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      Слідство порівняло вибухівку авто Шеремета та міну Антоненка / korrespondent.net

      У підриві автівки Павла Шеремета використовувалася та ж речовина, рештки якої знайшли у вилученій в Антоненка міні. У корпусі боєприпасу фахівці знайшли залишки вибухової речовини на основі гексогену. Цей матеріал був у складі вибухового присторою, встановленого на авто Шеремета.

      Такий висновок зробили слідчі, отримавши результати вибухотехнічної експертизи, повідомили на фейсбуці МВС.

      Зверніть увагу: Розслідування вбивства Шеремета: справа в будь-якому випадку закінчиться погано

      Дослідження проводили фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

      Вилучений під час обшуку у підозрюваного речовий доказ є вихолощеною промислово виготовленою бойовою протипіхотною осколковою міною направленої дії МОН-50,
      – йдеться у висновку експертів.

      У корпусі міни фахівці знайшли залишки вибухової речовини на основі гексогену. Аналогічний матеріал використали для виготовлення вибухівки, яку згодом встановили на авто журналіста Павла Шеремета.

      "На корпусі та всередині досліджуваного предмета експерти також виявили змішані біологічні сліди. Тож додатково фахівці встановлюватимуть їх належність", – додали у МВС.

      Сам Антоненко наразі не коментує походження та мету зберігання міни.

      Що відомо про вилучену міну

      13 грудня у квартирі Антоненка та інших підозрюваних у причетності до вбивства провели обшуки. Слідство встановило, що один зі співмешканців Антоненка виніс "щось зелене, заховане в його шафі". У поліції заявили, що це була міна МОН-50 у напіврозібраному стані.

      23 грудня суд продовжив розгляд апеляції щодо запобіжного заходу Андрія Антоненку, якого підозрюють в організації вбивства Павла Шеремета. На засіданні зібралися багато людей, які хочуть взяти підозрюваного на поруки. Серед них – нардепи, зірки і митці.

      шеремета антоненко
      Запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві Павла Шеремета / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Вбивство Павла Шеремета Андрій Антоненко Riffmaster Павло Шеремет Міністерство внутрішніх справ Міністерство юстиції
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