14:33
22 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Найбільший страх Путіна. Російський лоукост "Победа" заощаджує на всьому
      Вєсті Кремля
      00:42, сьогодні
      Вєсті. UA. Безглузді звинувачення Луценка. Майонезний король Аваков
      Вєсті.UA
      20:48, 21 листопада
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, 21 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Для політичної партії "Опоблок" ніякої трагедії не сталося, – Новинський

      24 Читать новость на русском
      Вадим Новинський
      Вадим Новинський / opposition.org.ua

      Дуже складно розлучатися з людьми, коли пройшов з ними певний етап життя, особливо такий непростий як останні чотири роки.

      Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив народний депутат України голова фракції Опозиційний блок Вадим Новинський.

      "Але для політичної партії "Опоблок" ніякої трагедії не сталося. Опозиційний блок – це не три депутати, це тисячі депутатів органів місцевого самоврядування по всій Україні, десятки тисяч членів партії і мільйони прихильників, які нас підтримують", – додав він.

      Він також звернувся до всіх членів та прихильників партії: "Хочу всіх запевнити, що ніякої кризи і розколу в партії немає. Всі причини, які могли б привести до кризи 20 листопада були усунені. Чи зміниться курс політсили? Стратегічні цілі нашої партії залишаються незмінними – це успішна Україна, для цього необхідно припинити війну і досягти миру, розвинути економіку, підвищити добробут жителів нашої країни і підтримати канонічне православ'я. Ми більше ніколи не підемо на компроміси з владою, на "договорняки" з президентом або урядом і будемо чітко і жорстко захищати інтереси українців".

      Відповідаючи на питання про кандидата в президенти від політичної сили, фракцію в парламенті якої він очолює, політик зазначив, що з'їзд партії відбудеться в два етапи.

      "У грудні місяці, де ми обговоримо стратегію об'єднавчого процесу з усіма опозиційними політичними силами України і відкриємо двері для широкої консолідації. Другий етап пройде в січні місяці, де ми висунемо свого кандидата в президенти. У наших рядах велика кількість промисловців, підприємців і лідерів органів місцевого самоврядування, і ми висунемо найдостойнішого з них".

      Нагадаємо, 20 листопада Фракція "Опозиційний блок" виключила зі своїх лав народних депутатів Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна. Як відомо, Бойко був співголовою фракції, а Льовочкін – заступником голови фракції.

      Теги: Новини політики Президентські вибори 2019 Опозиційний блок Вадим Новинський
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому він не дешевшає: 5 міфів про власне видобування газу в Україні
      сьогодні , 14:10 Чому він не дешевшає: 5 міфів про власне видобування газу в Україні
      Яніна Ткачук 557
      Хто кого переживе: Пушилін та Пасічник почали смертельну боротьбу
      сьогодні , 13:04 Хто кого переживе: Пушилін та Пасічник почали смертельну боротьбу
      Олексій Чибісов 996
      Фейковая победа
      сьогодні , 13:01 Фейковая победа
      Павло Казарін 302
      Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
      сьогодні , 12:31 Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
      6767
      Экспресс-фонд президента: проект под выборы?
      сьогодні , 12:04 Экспресс-фонд президента: проект под выборы?
      Олена Трибушна 232
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук