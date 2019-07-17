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      Для порятунку економіки потрібно плавно знизити облікову ставку до 4%, – Бахматюк

      172 Читать новость на русском
      Олег Бахматюк
      Олег Бахматюк

      Непродумана політика Нацбанку не дозволяє піднятись українській економіці.

      Занадто висока облікова ставка і висока прибутковість депозитних сертифікатів Нацбанку є вигідними для спекулянтів, а не інвесторів, вважає власник одного з найбільших агрохолдингів Європи групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк. Про це повідомляє УНІАН.

      Опитування аналітичного центру Федерації роботодавців показало, що понад 75% респондентів не готові інвестувати в економіку України за існуючих умов, коли облікова ставка Нацбанку складає 17,5%, а інфляція – 9%. Такий розрив робить неможливим розвиток економіки, заморожує кредитування промислового сектору. Це питання стало темою обговорення під час батлу думок на тему "Промисловці проти НБУ", організованому Федерацією роботодавців України.

      На думку українського бізнесмена, порятунком для української економіки може стати поступове зниження облікової ставки з 17,5% до 4%, але для цього треба створити "подушку безпеки" в три мільярди доларів. "Поки є депозитні сертифікати, вищі від ставки реального кредитування, буде існувати ця система. Коли спекулянт забере гроші з системи, буде обвал національної валюти. Для себе в голові треба скласти рішення: ми готуємо подушку в три мільярди доларів, потім плавно робимо зниження ставки з 17% до 8%, а потім за три роки йдемо до 4%. Даємо надію банкам, системі", – заявив Олег Бахматюк.

      Не тільки іноземні, але і українські інвестори за існуючих умов шукають можливості інвестувати в економіки інших країн з більш сприятливими умовами. "Понад 61% опитаних нами розглядають інші країни з більш низькими відсотковими ставками як альтернативу фінансуванню капіталовкладень в Україні. І багато хто вже сьогодні інвестує в інші країни. Тобто більша частина представників бізнесу готова інвестувати та створювати робочі місця де завгодно, але не в нашій країні, тому що політика НБУ, Міністерства економіки, Міністерства фінансів не сприяє тому, щоб інвестиції приходили в Україну", – сказав Голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.

      Нагадаємо, що Олег Бахматюк є власником одного з найбільших українських агрохолдингів. Група компаній "Укрлендфармінг" є одним з найбільших платників податків в Україні, який веде господарську діяльність в 600 населених пунктів 22 областей України і створює близько 27 000 робочих місць реального сектору економіки.

      blog_ava
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      Теги: Олег Бахматюк Укрлендфармінг Ukrlandfarming
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