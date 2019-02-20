Для Росії – це шанс виграти війну "малою кров'ю", – ветеран війни про вибори в Україні

Незабаром в Україні відбудуться доленосні вибори. Спершу президентські, потім — парламентські. А тому Росія всіма силами намагатиметься проштовхнути до української влади їм вигідного кандидата.

Ветеран війни Леонід Остальцев у своєму відеоблозі "VETERANO блог" розповів, що Володимир Путін "намагається посадити на крісло президента України поступливу особу".

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Для Росії – це (вибори в Україні, – 24 канал) шанс виграти війну "малою кров'ю". Тоб­то руками самих українців посадити в крісло президента по­ступливу особу, а в парламент – набрати блазнів, які за гроші готові продати навіть рідну маму,

– пояснив Остальцев.

"Для цього Путіну треба виграти лише один бій за розуми українців.Тоді й війна буде виграна. Путін, а відтак Росія, будуть проштовхувати своїх кандидатів, вони будуть акцентувати увагу громадськості на подіях на Сході України, саме тоді, коли самі будуть ще більше провокувати та розпалювати бойові дії", – зазначив ветеран війни.

Відео повного випуску відеоблогу Леоніда Остальцева "VETERANO блог" за 20 лютого 2019: