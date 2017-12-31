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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Для святкового настрою: що подивитись у новорічну ніч

23:40, 31 грудня 2017 550 Читать новость на русском
Що подивитись у новорічну ніч
Що подивитись у новорічну ніч / Фото з відкритих джерел

Якщо ви не прихильник бурхливих святкувань та вечірок і новорічну ніч хочете провести у домашній затишній атмосфері за переглядом доброго фільму – то ця підбірка саме для вас.

Видання zn.ua підібрало кілька новорічних стрічок, які створять вам святковий настрій.

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"Сам вдома"

Фільм, який чи ненайбільше асоціюється з новорічними святами. Тож не варто зраджувати цій традиції. Вмикайте "Сам удома" та насолоджуйтесь витівками Кевіна. Святковий настрій з краплинкою ностальгії вам гарантовано.

"Сам вдома"

"Подарунок на Різдво"

Ще одна різдвяна історія, добре відома нам з самого дитинства. Арнольд Шварценеггер грає не дуже турботливого батька, який забув купити синові подарунок на Різдво. Однак, головний герой дуже хоче змінитись, тож робить усе, щоб таки купити хлопчикові бажаний подарунок. Та виконати цю обіцянку йому буде непросто.

"Подарунок на Різдво"

"Поки ти спав"

Романтична мелодрама, яку особливо люблять жінки. Це історія про те, що в новорічні свята можуть здійснитися найзаповітніші бажання. Люсі працює на станції метро і закохана в пасажира, який щоранку проходить повз неї. В один з передсвяткових днів вона рятує незнайомцеві життя, але той виявляється в лікарні без свідомості. Сім'я помилково вважає її його нареченою, а Люсі вирішує їм підіграти. Однак, під час тіснішого знайомства з сім’єю "нареченого", в неї з’являються почуття до його брата Пітера.

"Поки ти спав"

"Інтуїція"

В один зимовий день серед нью-йоркської натовпу Джонатан зустрічає Сару. Двоє незнайомих людей розуміють, що їх тягне один до одного. І вони вирішують перевірити долю: він пише свій телефон на банкноті, вона - в книзі. Купюру розмінюють, а книгу здають букіністу. Джонатан і Сара впевнені, що скоро побачаться знову. Але доля розпорядилася по-своєму.

"Інтуїція"

"Відпустка за обміном"

Айріс, автор популярної весільної колонки в лондонській "Daily Telegraph", живе у котеджі в англійській провінції. Вона закохана в чоловіка, який любить іншу. Тим часом у Південній Каліфорнії живе Аманда, вона володіє рекламним агентством. Однак, особисте життя не таке успішне – коханий їй зраджує.

Жінки знайомляться через інтернет і вирішують на свята помінятися будинками.

"Відпустка за обміном"

"Різдвяна історія"

Класична різдвяна казка про старого і злого Ебенезера Скруджа, його озвучує Джим Керрі. Скрудж - фінансист, який присвятив все своє життя накопиченню багатства. Він зневажає все, окрім грошей, включаючи дружбу, любов і різдвяні свята. Тож аби змінити його спосіб життя до головного героя навідуються три духи.

"Різдвяна історія"

"Сім'янин"

Успішному бізнесменові Джеку доля підносить шанс вибору, що для нього важливіше: жити в розкішній квартирі, їздити на "Феррарі" і при цьому залишатися холостяком або працювати продавцем автопокришок, купувати одяг у супермаркеті, але бути хорошим чоловіком і батьком.

"Сім'янин"

"Ноель"

Різдво в Нью-Йорку. По всьому місту запалюються тисячі різдвяних ялинок, які створюють відчуття спокою і щастя. Однак для деяких людей цього мало, вони чекають чогось неймовірного, чарівного, щоб відволіктися від повсякденних тягот і турбот.

"Ноель"

"Реальне кохання"

Історії декількох людей, які, здавалося б, ніяк не пов'язані один з одним, але кожен з яких шукає або намагається утримати справжню любов. Романтична атмосфера фільму поєднується з невимовним духом Різдва.

"Реальна любов"

"Старий Новий рік"

Події стрічки відбуваються 31 грудня, коли кожен з героїв картини готується до свята. Ми бачимо історії життя кількох героїв: смертельно хворого чоловіка, секретарки, що вирішила здійснити нарешті усі плани, продюсера знаменитого новорічного шоу на Таймс Сквер, людини, яка взагалі ненавидить це свято та інших.

"Старий Новий рік"

Теги: Новини України Новорічні свята Кіно LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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Новини за 31 грудня 2017
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