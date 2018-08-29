Для тих, хто хоче навчитись захищати країну

Коли закінчиться війна? Яким буде наше майбутнє? Що спільного у "Європейського вибору" та "Русского мира"? Хто такі "бандерівці" та "фашисти" насправді? Чому саме Україна має стати першою світовою державою вже до 2020 року?

Відповідь на ці питання можна знайти на Таборі Медіа-Патріотів 2.0 з допомогою технологій використання Міфодизайну. Він базується та використовує принципи та ідеї простої міфології – сукупності первинних вірувань народу про його походження, найдревнішу історію, героїв, богів...

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Сьогодні величезна кількість потоків інформації, що атакує нас щодня, створює собою комплексну динамічну систему – інформаційний простір, міф. І цей міф тут може виступати у ролі засобу захисту чи нападу. Наприклад, для підтримки воєнних дій на cході України та в багатьох інших куточках сучасного світу. Тож технології формування сильного українського міфу й інформаційного простору сьогодні – це вже зовсім непростий пазл, який допомагає зберігати ідентичність країни, її безпеку та формує перспективу ефективного розвитку в майбутньому.

Перший крок до глобальних змін – контроль над інформацією навколо себе – дозволяє кожному сформувати систему самозахисту та отримати право будувати самобутність країни, примножувати її багатства та зберігати свою державність.

З 13 по 16 вересня в Київській області відбудеться "Табір Медіа-Патріотів 2.0. Міфодизайн" – це освітній проект направлений на підготовку експертів у сфері Ідеологічного Менеджменту.

За результатами навчання, ви:

Дізнаєтесь, що таке міфодизайн як комплекс підходів, який допомагає керувати та структурувати інформаційний простір навколо себе.

Отримаєте практичні технології міфодизайну в журналістиці, мистецтві та політиці.

Сформуєте навички аналізу прикладів успішної легендизації (вітчизняна та світова практика)

Навчитеся створювати сучасні міфи згідно до актуальних задач формування медіареальності.

Сформуєте візію та отримаєте рекомендації щодо реалізації власних медіа-проектів.

Отримаєте нові знайомства, контакти та партнерства.

Тренерами табору виступають:

Всеволод Зеленін – PhD, експерт та співзасновник "Школи Медіа-Патріотів", автор книг та програм з методики та практики ведення інформаційних кампаній, провідний експерт з міфодизайну, міжнародний тренер, коуч, політтехнолог, практичний психолог та психолінгвіст.

Євген Бондаренко – голова "Школи Медіа-Патріотів", бізнес-тренер, фасилітатор, коуч, консультант та медіа-експерт, фахівець із розбудови інформаційного менеджменту.

Для проходження відбору на роль учасника табору заповнюй аплікаційну форму за посиланням.

Всі учасники забезпечуються житлом та харчуванням, інструкцію щодо трансферу шукайте у листі з підтвердженням вашої участі у заході. Інформацію про результати відбору буде повідомлено вам на пошту.

Проект реалізовано за підтримки:

ГО "Центр інновацій та сталого міжнародного розвитку"

Управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання КОДА.

Що таке "Школа Медіа-Патріотів"?

Це громадська організація, котра є ініціатором проекту, ставить собі за мету підготувати пласт медіа-експертів в Україні. Людей, котрі могли б регіонально формувати інформаційний простір та берегти його від інформаційних атак, використовуючи технології міфодизайну, психології, соціології, НЛП, психосемантики та психолінгвістики. Також організовуючи масштабні навчання\форуми\табори тощо. Також важливою задачею є формування горизонтальної взаємодії між представниками різних організацій, регіонів та країн. Коли люди здібні разом кооперуватися і вирішувати будь-які актуальні задачі інформаційного простору без потреби в узгодженні чи підтримці "зверху".

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