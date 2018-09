Для Трампа настали історичні часи?

Визнання Майклом Коеном вини щодо звинувачень у шахрайстві. Причетність до вчинення правопорушень на прохання президента Трампа. На перший погляд, наче ехо подій стосовно Річарда Ніксона? Та чи витримає Трамп цю бурю?

Але, незважаючи на всі події, які відбуваються довкола президента, Трамп користується великою підтримкою американців, які схвально відгукуються про його політику. Порівнюючи нинішню ситуацію із Вотергейтським скандалом, то тоді рейтинг Ніксона впав надзвичайно низько.

Однозначно тема імпічменту стане однією із визначальних для проміжних виборів до Конгресу та для Республіканської партії США.

Республіканцям для того, щоб відбілитися від помилок Трампа, його зв’язків із Росією потрібно довести на ділі те, що їх позиція щодо Росії залишилася незмінною. Але підтримка республіканців буде змінюватися в залежності від конкретних доказів, які Коен готовий використовувати проти Трампа.

Як пише видання The Washington Post у своїй статті "Cohen’s clsim about Trump may spark calls for impeachment but is unlikely to lead to charges". Твердження колишнього адвоката Трампа Коена про те, що він порушив федеральні закони щодо фінансування виборчої компанії за вказівкою тодішнього кандидата в президенти Трампа, може роздмухати заклики щодо імпічменту. Таким чином президента США прямо звинувачують у федеральному злочині, що цікаво власний (хоча й колишній) адвокат.

Вже були дії, які підтверджували спроби відновлення своїх позицій – ми бачили виділення коштів для посилення оборони України, нові санкції проти Росії, публічні заяви, щодо справжніх відносин із Росією.

Зараз республіканці мають більшість у Конгресі, тому, думаю, питання імпічменту не буде на порядку денному, але, якщо на тих таки ж виборах більшість отримають демократи, та маючи конституційні повноваження для ініціювання імпічменту – ситуація може змінитися в прямо протилежному напрямку.

Хоча, залишається відкритим питання, як будуть оцінені історично дії Республіканської партії в нинішній ситуації. Та чи не стане можлива більшість демократів у Палаті представників Конгресу засобом для маніпулятивного впливу на президента Трампа. Також відкритим є питання, хто прийде на місце Маккейна. Особисто я схильний до думки, що імпічмент президенту Трампу – неминучий.

Зрозуміло, що американський народ сам розбереться із своїми президентами, але ризики для нашої держави ми повинні прораховувати наперед. Для того, щоб диктувати порядок денний та впливати на те, що відбувається в геополітичних процесах. Хоча роль України в нинішній ситуації теж є вагомою, зважаючи на війну нашої держави із Росією. Адже, на сьогодні підтримуючи Україну – держави висловлюють свій протест проти загарбницької політики Росії, не підтримку її на міжнародній арені, а також власне не відступлення від демократичних інститутів.

