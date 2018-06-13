Для Трампа шоу – це головне, і він його отримав, – Яковина про саміт у Сінгапурі

Головна історія останніх днів – це, звичайно, сінгапурські переговори північнокорейського лідера Кім Чен Ина та американського президента Дональда Трампа.

Про це у своєму блозі "Безумный мир" заявив міжнародний оглядач Іван Яковина.

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Як розповів сам Трамп, лідери обох країн і раніше говорили по телефону, але ось особисту зустріч провели вперше.



Історична зустріч Трампа і Кім Чен Ина в Сінгапурі

За словами міжнародного оглядача Івана Яковини, те, як саме проходила історична зустріч між Кім Чен Ином І Трампом, висвітлювали понад п'ять тисяч журналістів з усього світу. По суті справи, саміт перетворився на грандіозне політичне реаліті-шоу з Кімом і Трампом в головних ролях.

Кім, що не звик до уваги тисяч абсолютно незалежних репортерів, помітно нервував на публіці. Зате ось Трамп був як риба в воді, оскільки він довго працював телеведучим, для нього такий формат виявився просто ідеальним,

– розповів журналіст.

Яковина також зазначив, що журналісти навіть підловили момент, коли американський президент, розмовляючи з Кімом наодинці, з захопленням в голосі сказав, що з боку це все схоже на сцену з фантастичного кіно! Загалом, для Трампа шоу – це головне, і він його отримав в повному обсязі. За самітом без перебільшення стежив увесь світ.

Відео повного випуску відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 13 червня 2018 року

Нагадаємо, що на історичну зустріч президента США Дональда Трампа з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином з’явилися дві влучні карикатури. Їх створив та опублікував у мережі російський художник Сергій Йолкін.