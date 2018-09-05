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Для Трампа в Сирії настав вирішальний момент, – The Wall Street Journal

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Для Трампа в Сирії настав вирішальний момент
Для Трампа в Сирії настав вирішальний момент / KELOLAND.com

Сили сирійського диктатора Башара Асада та його союзників, зокрема Росії, готуються до наступу на останній оплот опозиції – провінцію Ідліб. Ця потенційна атака показує, що у глави Білого дому Дональда Трампа відсутня стратегія щодо Сирії.

Про це йдеться у редакційній статті The Wall Street Journal.

Читайте також: У Сирії наближається фінальне військове зіткнення, – Washington Times

4 серпня президент США застеріг Росію та Іран від "нерозважливої ескалації і без того трагічного конфлікту" в Сирії. Натомість Кремль того ж дня почав завдавати повітряних ударів в районі Ідлібу, і прес-секретар Путіна пообіцяв "довести справу до кінця".

Трамп скуштував політичні плоди двох своїх авіаударів, завданих у відповідь на застосування хімічної зброї Асадом, але ці "уколи" не змінили реальний стан справ у конфлікті: Асад, Росія та Іран близькі до того, щоб отримати контроль над Сирією в епоху після громадянської війни та "Ісламської держави",
– зауважують автори статті.

Видання зазначає, що 7 вересня Туреччина, Росія та Іран повинні зустрітися, щоб ухвалити рішення про свої подальші кроки в Сирії. 

Журналісти застерігають, що Асад і його союзники не зупиняться на Ідлібі, а їхньою наступною ціллю стануть курди і "Сирійські демократичні сили", головні союзники Америки, які співпрацюють з силами спецоперацій США в Сирії на схід від Євфрату.

"Курди та "Сирійські демократичні сили" почнуть домовлятися про перемир'я, і ​​тоді американські війська опиняться в ізоляції і відступ стане неминучим. Господарем становища при цьому стане Іран", – попереджає газета.

Тому США необхідно переконати курдів і "Сирійські демократичні сили" в тому, що вони захистять їх, а також виробити довгострокову стратегію, щоб Іран зазнав чималих збитків після цієї інтервенції.

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Нагадаємо, що у ЗМІ з'явилася інформація, що під прикриттям російських сил Іран будує у Сирії ракетний завод і переправляє балістичні ракети союзникам до Іраку.

Теги: Новини політики Новини Росії Дональд Трамп Башар Асад Новини США Війна у Сирії Іран
Джерело: 24 Канал
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