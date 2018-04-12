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Для українців спростять процедуру перетину кордону з країною-сусідкою

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Україна та Молдова спрощують процедуру перетину кордону
Україна та Молдова спрощують процедуру перетину кордону / 24 Канал

Україна та Молдова спростять процедуру перетину кордону для громадян обох країн.

Відповідний Закон про ратифікацію Угоди підписав Президент України Петро Порошенко, звітує прес-служба глави держави.

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12 квітня Порошенко провів зустріч з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом.

Підписаний закон передбачає, що Україна та Молдова спростять перетин кордону для громадян обох країн. Для цього буде організовано спільний контроль на пунктах пропуску через українсько-молдовський держкордон.

11 квітня у МЗС України анонсували введення безвізового режиму з Македонією.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Молдова Безвізовий режим
Джерело: 24 Канал
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