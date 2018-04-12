Для українців спростять процедуру перетину кордону з країною-сусідкою
Україна та Молдова спростять процедуру перетину кордону для громадян обох країн.
Відповідний Закон про ратифікацію Угоди підписав Президент України Петро Порошенко, звітує прес-служба глави держави.
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12 квітня Порошенко провів зустріч з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом.
Підписаний закон передбачає, що Україна та Молдова спростять перетин кордону для громадян обох країн. Для цього буде організовано спільний контроль на пунктах пропуску через українсько-молдовський держкордон.
11 квітня у МЗС України анонсували введення безвізового режиму з Македонією.
Джерело: 24 Канал
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