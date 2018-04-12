Для українців спростять процедуру перетину кордону з країною-сусідкою

Україна та Молдова спростять процедуру перетину кордону для громадян обох країн.

Відповідний Закон про ратифікацію Угоди підписав Президент України Петро Порошенко, звітує прес-служба глави держави.

Читайте також: Безвізовий режим: в МЗС назвали країни, куди можна буде їздити без віз вже цього року

12 квітня Порошенко провів зустріч з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом.

Підписаний закон передбачає, що Україна та Молдова спростять перетин кордону для громадян обох країн. Для цього буде організовано спільний контроль на пунктах пропуску через українсько-молдовський держкордон.

Україна та Молдова спростять перетин кордону для громадян обох країн. Для цього буде організовано спільний контроль на пунктах пропуску через українсько-молдовський держкордон.



Відповідний Закон про ратифікацію Угоди підписав у присутності глави Уряду Республіки Молдова. pic.twitter.com/Uf6IRAcZwY — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 квітня 2018 р.

11 квітня у МЗС України анонсували введення безвізового режиму з Македонією.