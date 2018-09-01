Для успіху потрібно кохатися з чорним: екс-бойфренд Кайлі Дженнер шокував скандальною заявою

Колишній хлопець зірки реаліті-шоу Кайлі Дженнер репер Tyga дав скандальне інтерв'ю, у якому розповів, що думає про успіх екс-дівчини.

Напередодні Тайга став гостем радіошоу Нікі Мінаж Apple Music Queen. Там він наголосив, що що без нього Кайлі не досягла б жодного успіху.

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"Їй судилося стати тим, ким вона стала, але коли я втрутився в процес, вона дізналася багато нового. Щоб домогтися успіху, потрібно тр*хатись з чорними", – заявив екс-бойфренд Кайлі.

Тайга додав, що "якщо за вами немає чорних людей, у вас немає нічого і не можете ні на кого вплинути без них".



Кайлі Дженнер і Тайга / Getty

Крім того, 28-річний музикант зазначив, що допомагав Дженнер придумувати назви для її косметики.

"Я допомагав їй вигадувати кольори та назви для помад", – наголосив Тайга.



Кайлі Дженнер і Тайга / Getty

Наостанок репер повідомив, що наразі що між ним і Кайлі немає ворожнечі: "Якщо ми розлучилися, ми розлучилися. Нам було добре разом. Ми розійшлися різними дорогами, і у нас обох все добре".

Нагадаємо, Кайлі Дженнер і Тайга зустрічалися три роки, але постійно розлучалися і сходилися. У квітні минулого року вони остаточно розірвали стосунки.



Після цього Кайлі почала зустрічатися з 25-річним Тревісом Скоттом, від якого 1 лютого 2018 року народила первістка – дочку Стормі.