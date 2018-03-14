Для ув'язненого в Італії українського бійця вимагають змінити запобіжний захід

Біля посольства Італії в Києві вимагають змінити запобіжний захід для Віталія Марківа.

Чергова акція на підтримку українського воїна відбувається у середу, 14 березня. Про це інформує кореспондент 24 Каналу Вікторія Кутьїна.

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Віталій Марків наразі перебуває в СІЗО в Італії. Дружина та всі побратими вимагають від Італії прозорого розгляду справи та переглянути запобіжний захід на домашній арешт.

Посольство Італії в Україні передало всі вимоги до МЗС Італії. Це вже друга акція впродовж цього року.

Нагадаємо, 7 березня з лозунгом "Свободу Марківу!" у Києві відбувся марш на підтримку ув'язненого в Італії українського бійця

Що таке "справа Марківа"? Українського нацгвардійця Віталія Марківа заарештували 30 червня в аеропорту Болоньї. Його підозрюють у вбивстві італійського фоторепортера Андреа Рокеллі під час бойових дій біля Слов'янська у 2014 році. При цьому у Нацгвардії запевняють: Марків не може бути до цього причетним, бо фотограф загинув унаслідок мінометного обстрілу, а в 2014 році у добровольчих батальйонів взагалі не було на озброєнні мінометів.