Для зменшення черг і митних формальностей: про експеримент ДПСУ на кордоні України й Польщі

На кордоні України з Польщею у пунктах пропуску "Смільниця" та "Грушів" у тестовому режимі запрацювали нововведення. Їх мета – спростити прикордонні та митні формальності, а отже зменшити черги. Триватиме експеримент з 1 квітня до 1 червня.

Відтепер під час виїзду з України мандрівники спершу підуть на паспортний контроль. Прикордонники внесуть інформацію про людей і транспорт у базу, а також автоматично – у базу митниці. Іншими словами, інспектору митниці ще раз вносити інформацію вже не треба. Про це повідомила прес-служба ДПСУ.

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Інше важливе нововведення: прикордонний та митний огляд автомобіля здійснюються одночасно. Тобто, вже не буде дублювання функцій двох служб та зменшиться час очікування людьми в черзі для перетину кордону.

Держприкордонслужба запевняє, що цей експеримент – лише перший крок на шляху до зменшення черг на кордонах та спрощення прикордонно-митних формальностей під час виїзду за межі України. І якщо він буде успішним, такі ж зміни запровадять на усіх пунктах пропуску.

При цьому українські служби тісно співпрацюють з відповідними службами польською сторони, щоб і з того боку уникати затримок у роботі.

Дивіться відео Держприкордонслужби про експеримент на українсько-польському кордоні:

До слова, подібні нововведення вже успішно діють у пункті пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю та у спільному пункті пропуску "Паланка" на українсько-молдовському кордоні. І черг на кордоні на цих напрямках стало значно менше.