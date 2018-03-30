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Для зйомок кліпу Макс Барських змінився до невпізнання

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Макс Барських пофарбував волосся у зелений колір
Макс Барських пофарбував волосся у зелений колір / Фото з відкритих джерел

Співак Макс Барських вже наступного тижня представить кліп до пісні "Сделай громче". Для зйомок кліпу він пофарбував волосся в зелений колір.

За тиждень до офіційної прем'єри відео російський журнал ОК! опублікував портрети співака.

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За словами режисера Алана Бадоєва, нова робота знята за мотивами роману Бернара Вербера "Імперія ангелів" та присвячена темі реінкарнації. У відео Макс Барських зіграв ангела, який оберігає людські душі.

"Створюючи цей кліп, я відштовхувався не лише від книги "Імперія ангелів", але і від стилістики культового фільму Тома Тиквера "Біжи, Лоло, біжи". В результаті вийшла дуже їдка естетика, яка підкреслює нове звучання Макса", – розповів Бадоєв.

Прем'єра пісні і кліпу запланована на 5 квітня та відбудеться на YouTube каналі артиста, а 6 квітня – на всіх музичних платформах.

А вот и я Мой новый образ обусловлен персонажем, которого я играю в клипе СГ. Этот парень с кислотного цвета волосами - современный Ангел, он делает звук человеческих сердец громче и учит их жить на полную! Каждый музыкант по своему Ангел и проводник эмоций в сердца своих слушателей! Впереди ещё много сюрпризов, так что #СДЕЛАЙГРОМЧЕ! PS: предзаказ на iTunes уже доступен #МАКСБАРСКИХ #BADOEV2018 #СДЕЛАЙГРОМЧЕ

Допис, поширений Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih)

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: ТСН
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